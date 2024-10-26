3周大便一次！英21女滿肚屎如懷孕　用力一擠「內臟掉出」爆血

▲ 寇特妮長期受便秘所苦。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女子寇特妮（Courtney Ingham）因罕見疾病無法正常排便，長達8個月來每3周僅排便一次，肚子脹得如孕婦一般，就算吃瀉藥也沒用，有天上廁所時一用力竟傳來「啪」的一聲，肛門當場爆血， 拍照一看才發現腸子居然掉出來。

根據《每日星報》，21歲的寇特妮來自達勒姆郡小鎮紐頓艾克利夫（Newton Aycliffe），整整8個月受嚴重便秘所苦，但她起初不以為意，僅依賴非處方瀉藥和止痛藥，沒想到便祕愈來愈嚴重，就算增加纖維攝取和喝黑咖啡也沒用。

在這之前她排便很正常，甚至一天可能排便3次，後來卻變成3周才上一次，腹部脹得跟懷孕一樣，也出現嚴重胃痙攣。她以為是飲食習慣導致，開始減少吃飯分量，但就算只吃一點點也會噁心想吐，嘗試網路上各種治便祕方法都不見起色。

有天上廁所時，她只是稍微用力便聽見「啪」的一聲，感覺有東西彈出，痛得難以忍耐且開始出血，拍照觀察才發現腸子外露，嚇得趕緊就醫，接受全身麻醉後修復直腸脫垂問題，並在括約肌注射肉毒桿菌，希望使其正常收縮。

根據英國國民保健署，直腸脫垂通常發生在直腸支撐系統受損時，導致直腸外露。而寇特妮二度手術後不見成效，目前仍在等待進一步專科治療，她也在TikTok分享自身經歷，希望提醒大眾注意腸胃狀況，不要延誤就醫。