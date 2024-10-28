一緊張就肚痛？醫師教你避開「助攻食物」

▲每次緊張就肚子痛嗎？小心可能是「腸躁症」作祟！（示意圖 / 翻攝自免費圖庫pakutaso）

文／每日健康

腸躁症是現代生活中越來越普遍的腸胃問題，尤其是在當今快節奏的社會環境中，很多人在面對日常的高壓工作、學業或人際關係壓力時，會不自覺感覺到肚子不舒服。如果你也常有這樣的感受，那麼這可能是腸躁症在作祟。

對此，陳志典醫師在其臉書專頁《典威診所-大腸直腸科陳志典醫師》說明，腸躁症的成因相當複雜，並不是由單一因素引起的，可能的原因有以下4個：



1. 緊張壓力

腸道不只是單純的消化器官，它與大腦之間有著緊密的聯繫，形成了所謂的「腸腦軸」。當我們感到緊張或承受壓力時，大腦會影響自律神經，進一步干擾腸道的蠕動。有些人在這時會經歷腹瀉或便秘，這種情況如果長期持續，會讓人感到更加焦慮，形成一個壓力與腸道問題互相加劇的惡性循環。



2. 小腸細菌

腸道內住著無數細菌，這些細菌大多生活在大腸，但在一些腸躁症患者中，細菌會跑到不應該有這麼多細菌的小腸，造成「小腸細菌過度增生」（SIBO）。這種情況會導致腹脹、腹瀉甚至便秘，進一步加劇腸道的不適感。



3. 先天大腸敏感

腸躁症患者的腸道通常比一般人更敏感，研究顯示這些人對於腸道內的氣體或食物感受更為強烈，這種現象稱為「內臟敏感度」。即使腸道內只有少量的氣體，也可能讓他們感到極大的不適。這也是為什麼有些患者雖然常常腹瀉，但身體的營養吸收功能依然正常。



4. 食物選擇

食物本身雖然不是腸躁症的直接誘因，但卻可能加重症狀。不同人對不同食物的敏感度不同，像油膩食物、咖啡因、乳製品以及辛辣食物，都可能引發腸躁症患者的不適。因此，了解自己對哪些食物敏感，是控制腸躁症的重要步驟之一。

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▲找出生活中和腸躁症有關的因子，避免在關鍵時刻影響表現！（圖／陳志典醫師提供）

目前腸躁症確切的成因仍在研究中，但目前醫學界認為這是一種多因性疾病，這些因素可能彼此影響，形成惡性循環。許多患者就醫的目的在於確認腸道是否有嚴重問題，而若只是腸道過於敏感或容易受到緊張影響，與症狀「和平共處」成為許多人選擇的方式。治療上，通常建議先從非藥物方法著手，如減少壓力、規律運動、改善飲食等。如果有需要，也可以嘗試使用益生菌。最後，別忘了，腸道健康與心理健康息息相關。學會放鬆，讓你的腸胃也能放鬆。