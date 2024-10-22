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爸爸最近易怒又焦慮？醫示警6徵兆可能是「男性更年期」跡象

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲易怒、焦慮甚至輕度憂鬱，有可能是男性更年期的跡象。（圖／翻攝自pakutaso.com）

文／每日健康

很多人提到更年期時，都會先想到女性，但你知道嗎？其實男性也有更年期，隨著年齡的增長，男性的睾固酮水平會逐漸下降，這會帶來一系列生理和心理的變化。雖然男性的更年期通常被認為不如女性明顯，但也會出現許多相關的症狀。

戴槐青醫師在其臉書專頁《幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長》整理了6個更年期症狀，幫助男性更好地識別和應對這一階段的變化：

1. 持續的疲憊感
男性更年期中最常見的症狀之一，這種疲倦不是一兩天的問題，而是長期的精力減退。如果你發現自己沒做什麼事，仍感到疲憊，且難以恢復活力，這可能與睾固酮濃度下降有關。長期的疲勞會顯著影響工作效率和生活質量。

2. 情緒波動和易怒
荷爾蒙變化不僅影響體力，還會對情緒產生影響。許多男性在更年期時會感到易怒、焦慮，甚至有輕度憂鬱的傾向。如果你注意到自己變得容易生氣，心情不穩，甚至對生活失去興趣，這些都可能是更年期的徵兆。情緒問題不僅影響人際關係，也會降低生活品質。

3. 性慾下降和勃起功能障礙
性慾減退及勃起功能障礙是男性更年期最敏感的話題之一。隨著睾固酮濃度的降低，許多男性會發現性慾減少，甚至出現勃起困難。雖然這是自然的生理變化，許多人可能不願意談論。如果你注意到自己的性慾顯著下降，或出現勃起功能的問題，建議儘早與醫生討論。

4. 體重增加或肌肉流失
隨著年齡的增長，很多人會發現自己會變胖，尤其是腹部出現三層肉，同時肌肉量也可能下降，這與荷爾蒙濃度的下降有關。如果你注意到體重增加和肌肉流失明顯，且難以控制，這也可能是更年期的徵兆。

5. 睡眠問題
男性更年期也可能面臨睡眠品質下降的問題，許多人在此階段會經歷失眠、多夢或早醒的情況。這些睡眠問題若持續存在，將會影響身體的恢復能力，進而影響白天的工作效率和情緒。

6. 骨質密度減少
隨著睾固酮濃度的降低，男性的骨質密度也會隨之減少，這會提高骨折的風險。如果你發現自己的身高有所下降，或有不明原因的骨頭疼痛，這可能是骨質疏鬆的早期徵兆。

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男性也有更年期！醫示警「6徵兆」別忽視：變胖也是警訊之一
▲從6種症狀檢視男性更年期。（圖／戴槐青醫師授權提供）

許多男性在這個階段可能會感到困惑或不知所措，但了解這些症狀的本質，有助於更好地應對這一過渡期。對於上述困擾，尋求醫療建議和支持都是非常重要的。
 

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關鍵字：

每日健康男性焦慮憂鬱更年期睾固酮

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