台申請CPTPP關鍵年　李彥秀獻策「以兩岸三地同時加入」最可行

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，將於11月27、28日在輪值主席國加拿大登場，外界認為今年是台灣爭取入會關鍵年，因明後年的輪值主席國為中國大陸有影響力的澳洲和越南，一旦台灣錯過今年，未來兩年挑戰更大。國民黨立委李彥秀今（28日）表示，1991年兩岸三地（台、中、港），同時加入亞太經濟合作會議（APEC）的作法，是重要的參考指標，這可能台灣是唯一的機會，更是美日友好國家力挺台灣入會唯一的籌碼。

李彥秀指出，CPTPP國內生產毛額（GDP）合計占全球約15%，台灣如果未能順利加入CPTPP，恐怕將損失GDP「額外成長1.6%」。民進黨政府宣傳為了加入CPTPP，過去不斷強調進口萊豬與核食的必要性，更以「臺澎金馬個別關稅領域」委曲求全的名稱入會，但是申請加入CPTPP四年來，始終沒有具體的進展，也讓國人一再地失望。

李彥秀續指，台灣能否加入CPTPP必須靠會員國的「共識決」，由哪國輪值反倒是其次，台灣國際參與的空間，恐怕還是無法避開最核心的兩岸關係與氣氛。

李彥秀說，1991年兩岸三地（台、中、港），同時加入亞太經濟合作會議（APEC）的作法，是重要的參考指標，這可能台灣是唯一的機會，更是美日友好國家力挺台灣入會唯一的籌碼。

李彥秀強調，民進黨政府應該利用目前國際對台灣友善的氛圍，以及中國大陸也希望入會的契機，爭取在今年順利入會，一旦中國大陸比台灣更早入會，台灣未來要進入CPTPP的機會恐將更為渺茫。

