藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥抹黑：若違法歡迎檢舉

▲藍營5女議員今日開記者會爆「質詢索資黑箱」，高市府表示依法提供資料。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議會黨團今(28日)召開記者會，控訴陳其邁市府團隊面對質詢監督擺爛裝死。先前關心大同醫院經營權的陳麗娜議員表示，要求衛生局提供大同醫院優先續約評鑑報告書，卻只拿到一張A4紙，還有花725萬找一家只有1人的顧問公司做ROT案評估，卻只有17頁報告，懷疑違法做假資料。不過衛生局駁斥，陳麗娜的說法是「一再混淆扭曲與抹黑」，絕對依法配合議員索資問政，若有違法違規事證，歡迎具證檢舉。

陳麗娜議員今日在記者會上怒轟，「陳其邁市府是最扯的團隊，每次索資都給無效資料」。陳麗娜指出，要求高雄醫學院經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書，拿到的只是一張A4紙就草草了事，另外關於台灣促參公司辦理ROT 案評估的服務建議書、履約的期中、期末報告花了7百多萬，竟然只有17頁的報告。

陳麗娜質疑，一家醫院林林總總花了7百多萬評估卻只有1人公司在操作，而不讓議員監督或用裝死擺爛的方式規避令人質疑有沒有違法？做假資料？

▲高雄市立大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

對此，衛生局澄清，陳麗娜議員在113年9月27日以傳真函請衛生局提供「112年高雄醫學院經營大同醫院優先續約評鑑結果報告書」一案，經查此案是依「高雄市立大同醫院委託經營暨整建計畫契約」規定優先定約考評辦法，據以召開考評委員會進行評分，「無議員指稱的評鑑結果報告書」。

另，陳麗娜議員同日也請衛生局提供「台灣促參顧問公司的履約報告書」，衛生局已提供112年4月至113年8月履約工作報告書，目前本案尚在履約中，陳議員「混淆」大同醫院「優先議約審議」與「促參案成果評估」，衛生局業已於9月19日、20日新聞稿申明。

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衛生局指出，「高雄市立大同醫院優先定約前置作業計畫」案，於112年4月「公開招標評選」、委由台灣促參顧問有限公司辦理，主要工作內容為規劃優先定約營運條件等條件，其公司成員包含律師、會計師等專業人員組成，絕無陳麗娜議員所稱1人公司、1人操作之情事，議員指稱實為「不實抹黑」。

▲陳麗娜議員爆料衛生局選沒有醫療專業的促參顧問公司。（圖／陳麗娜議員提供）

衛生局強調，陳麗娜議員於市立大同醫院案議約階段多次以「落選廠商」立場，多次公開扭曲混淆抹黑，衛生局已多次公開對外說明，呼籲不宜「借外力以錯誤資料干擾進行中程序」實不可取。

衛生局表示，絕對尊重議員的問政，對於議員索取資料皆依市府訂定之「高雄市政府所屬各機關提供本市議員資料參考指引」，秉持政府資訊公開原則辦理。

衛生局強調，同仁以市民權益與健康為第一優先，依法依規盡心盡力執行業務，若有任何違法違規事證，歡迎具證檢舉啟動政風或相關調查機制，而非一再以錯誤資訊故意抹黑影射，抹煞同仁努力。