周萬來不認同意議事有瑕疵　鍾佳濱怒：我也沒有你的辦法

▲立法院祕書長周萬來赴立法院司法法制委員會報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法案釋憲結果出爐，立法院祕書長周萬來赴立法院司法法制委員會報告並備詢，討論有關國會行使職權的後續。民進黨立委鍾佳濱質詢時提到，根據憲法法庭宣判，國會改革的修法程序難謂無瑕疵，但過程仍有歷時甚短廣泛討論與逐條討論，難謂完全悖離憲法公開透明與討論原則要求，而周萬來則表示，就他個人觀點，並不認為議事有瑕疵，兩人為此爭論，看似火氣都上來，而鍾佳濱最後則對周萬來說，「我也沒有你的辦法」。

立法院司法法制委員會28日邀請周萬來列席就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢。

鍾佳濱質詢時先提及，立委宣誓就職時，誓詞有說要遵守憲法，而公務員也都有這樣的誓詞。對此，周萬來表示同意，所有公務員大家都要遵守憲法；鍾佳濱進一步問，對於憲法法庭釋憲不接受，可以不服從嗎？周萬來回答，有拘束力，釋憲結果必然要遵守。

鍾佳濱指出，根據釋憲結果，立法程序實難謂無瑕疵，惟就憲法公開透明原則之要求而言，仍有符合，就此觀之，其立法程序雖存有瑕疵，惟尚難謂已完全悖離公開透明原則。

周萬來表示，他並不認為有議事瑕疵，國會有自立規則，他個人認為修法過程沒瑕疵。

鍾佳濱不滿說，不要忘了要恪遵憲法，憲法判決只有釋憲機關能變更；周萬來反擊稱謝謝並試圖解釋；鍾佳濱則喊「我沒有問你！」強調要檢討議事瑕疵，但周萬來不認同、不服從，不認為應該按照誓詞恪遵憲法，「那我也沒有你的辦法」。