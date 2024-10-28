超思蛋陳吉仲列被告　楊瓊瓔籲「檢調別打假球」：還全民真相

▲國民黨立委楊瓊瓔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦超思與亮采進口雞蛋案，今（28日）首度以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢、農業部長陳駿季3人到案接受偵訊。國民黨立委楊瓊瓔對此表示「尊重檢調調查」，但也呼籲不要陪執政者打假球，一定要還全民真相，行政院長卓榮泰和陳駿季至今不願講清楚此案，更欠全民一個解釋和道歉。

楊瓊瓔指出，超思案發生超過2年，採購過程黑影幢幢，一個50萬小公司竟可處理千萬、上億元標案，立委、人民不斷質疑，農業部卻拼命為超思掛保證，更說超思「有實績」，立委向政府要相關資料，卻都要不到。過了2年，農業部長跟政府皆已換人，監察院直到今年8月才查出來，當時畜產會對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷與雞蛋銷毀都出問題，其中竟還發現超思簽約時根本尚未成立以及畜產會最後付款是給廠商「空白」單據，讓廠商自填請款等離譜行徑。

楊瓊瓔痛批，扯到不行的弊端情節在人民面前上演，卓榮泰、陳駿季對於超思案誰該負責？貿易商有沒有「低價高報」賺錢？都仍推說檢調調查當中，不願正面回應。目前為止，也沒有一位大官需要為此負責，政府不願接受課責與監督，對民主社會來說是最「鴨霸」的表現。

楊瓊瓔強調，立法院為查超思雞蛋案的調查小組，已被憲法判決宣告違憲廢止，監察院查案慢半拍，司法更是慢了兩年才動作，讓行政部門先前可以全都推給檢調一筆帶過，她尊重檢調調查，但仍要慎重呼籲司法，不要陪執政者打假球，一定要還全民真相，同時強調會在立法院持續要求政府，誠實面對民眾的質疑，透明接受監督。

