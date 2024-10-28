下一代太沉重！勞保潛藏負債11.8兆　李彥秀轟政府讓世代相殘

▲國民黨李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院主計總處最新統計，截至今年6月底，中央政府及地方政府潛藏負債（未來或有給付責任）合計高達18兆7,753億元，其中勞保潛藏負債高達11兆8,628億元，雙雙都寫下新高，凸顯下一代沉重負擔。國民黨立委李彥秀今（28日）示警，勞保破產年限從2028年延後，讓執政者沒有立即處理的壓力，但潛藏負債最後還是要有人埋單，政府的姑息不作為，世代正義終將成為世代相殘。

李彥秀指出，股市表現亮眼，今年勞保基金操作績效超過15％，但是與前一年6月底相較，勞保潛藏負債仍然增加高達4894億元，讓人擔心的是股市與政府的稅收沒有天天在過年，勞保破產年限將從2028年延後，全民恐怕還是高興不起來。

李彥秀續指，勞保潛藏負債並非政府現在負債，也非一次性支出，而是政府未來50年應計給付的現值計算，這才是潛藏負債可怕之處，現在的執政者沒有必須立刻處理的壓力，也不願意得罪超過千萬的勞保投保選民，才會出現「撥補就是改革」如此荒誕的政策。

李彥秀感嘆，更可怕的是，在總額不增加的情況下，目前將近12兆元的潛藏負債即使分50年攤提，每年的經費也高達2373億元，而且時間越往後推移，攤提的經費也會呈現急遽的增長。

李彥秀直言，2016年勞保潛藏負債數字為9.6兆元，快速累積到目前將近12兆，政府已連續5年撥補勞保基金，確定撥補金額合計高達2670億元，但連續5年的撥補總額，僅是去年一年負債增加4894億元的五成。

李彥秀呼籲，勞保破產年限從2028年延後，看似解決賴清德連任總統的壓力，但是政府應該要誠實面對勞保財務危機，政府的責任更是解決問題，而不是窮得僅剩下統計與撥補的功能，真正被民進黨精算的恐怕不僅是勞保潛藏負債，而是選舉連任的政治。

