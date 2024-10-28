康芮颱風路徑不斷西修　鄭明典曝4圖揭修正關鍵：高壓成主導因子

▲康芮颱風受高壓強度變化影響，路徑不斷西修。（圖／取自鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

受到太平洋高壓增強和往台灣西伸影響，各國對康芮颱風預報路徑不斷西修，前氣象局長鄭明典也在臉書公布4張圖，可見康芮颱風預報路徑因為北方槽線和高壓變化，路徑也不斷出現修正，原本預測從台灣東側往北，一路西修至往台灣而來，鄭明典表示，很明顯高壓已成路徑主導因子。

前氣象局長鄭明典今在臉書上公布4張康芮颱風預報路徑圖，可看出康芮颱風因高壓強度變化，影響路徑不斷修正，鄭明典表示，這4張圖分別是不同時間對康芮颱風的預報，粗黑線是槽線，粗紅線是高壓脊。

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鄭明典說明，左上是25日00時預報30日00時，這個預報颱風明顯受到北方槽線導引，所以路徑由台灣東側往北；右上是隔一天預報同一時段，這一報槽線稍偏快，高壓也稍偏強，槽線對颱風的導引偏弱，但最終颱風仍由台灣東側北上，只是距離更靠近台灣。

鄭明典進一步指出，左下是再後一天，仍對同一時段的預報，此時槽線和颱風之間高壓更強，槽線的導引作用已經不在，颱風沿高壓邊緣往台灣方向接近；右下是27日12時對同一時段的預報，很明顯的，高壓已成路徑的主導因子，颱風更往台灣方向而來。