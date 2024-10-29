快訊／4縣市大雨特報　一路下到周五

▲東北季風影響，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風進逼，預計明天起到周五台灣天氣將受颱風影響，不過今(29日)則因東北季風增強，中央氣象署下午3時05分針對4縣市發布大雨特報，雨勢將持續到周五(11月1日)。

氣象署表示，東北季風影響，今日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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此外，因東北風明顯偏強，氣象署預報，蘭嶼易有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，馬祖亦有8至9級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。

明天颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，臺南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲4縣市大雨特報。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：10月29日下午至11月1日晨

大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區

陸上強風特報

影響時間：10月29日下午至11月1日上午

影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區

