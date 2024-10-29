氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

近來颱風襲台，颱風假標準也備受關注。氣象署今（29日）表示，過往晚間7點提供地方政府風雨預測決定停班停課，此次將增加9點一報，縣市政府可等9點後再決策。藍委葉元之稍早質詢也問到此事，卓榮泰回應，若七點到九點有快速且不可預期的變化時，政府有責任第一時間讓國人知道，由地方政府自己去衡量，他們也可以照七點那一報做決定。葉則質疑，多這一報沒有太大意義，不然乾脆十一點也一報好了。

氣象署長程家平表示，過往晚間7點提供的資料因應前置作業，用的是傍晚5點的預測資料，若晚間9點提供可以用晚間8點預測資料，有更新的訊息，若颱風變化很大，晚間9點那一報會有新的訊息，若變化不大資料就跟7點差不多；配合今年沿海鄉鎮風力預報試辦，將於這次康芮颱風來試試看，晚間7點召集縣市首長停班停課討論會後，9點再提供一次訊息給大家，讓大家有比較完整資料準備停班停課決策。

而在下午立法院會質詢中，葉元之詢問，以後氣象是否要多一報、改到九點。卓榮泰回應，沒有要改變或影響現在的時間，而是跟地方政府、國人說九點還會有一報，要不要列為參考給地方政府自行考慮。

葉元之也質疑，以前是七點最後一報、大家八點就知道放假，現在九點最後一報，縣市政府為了降低放錯颱風假的機率，一定會等到九點最後一報，大概十點才會宣布，這樣大家以後知道放假與否的時間又往後推遲，會不會擔心以後國人十點才知道明天有沒有放假？

對此，卓榮泰回應，若七點到九點有快速且不可預期的變化時，政府有責任第一時間讓國人知道，如果要承接這個責任，氣象署有能力去做到，由地方政府自己去衡量，他們也可以照七點那一報做決定。

葉元之再追問，若放假改不放假、不放假改放假，這兩個小時國人也很忐忑。氣象署有研究過這個時間影響很大？卓也表示，變化大還是要讓國人了解，氣象署有一句話提醒他，過去的經驗很難完全因應現在這種快速變化。

對於新的決策，葉元之仍表示，多這一報沒有太大意義，不然乾脆十一點也一報好了，畢竟越接近颱風時間點越準，給院長參考。