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康芮暴風圈周四到周五晨籠罩全台　雨量預估「整片紫爆」

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風加速變強，暴風圈有擴大趨勢，氣象署下午5時30分發布海警，預估康芮明天(30日)上午達中颱上限，明天凌晨到上午發布陸警，周三晚間到周五清晨是颱風影響最劇烈時刻，估計周四將登陸花東到恆春一帶，周四和周五清晨全台籠罩暴風圈內，其中東半部雨勢最猛烈，甚至可能出現超大豪雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，康芮颱風目前位於台灣東南方770公里海面上，往西北移動接近台灣東南部近海，未來移動路徑的環境有利發展，康芮接近台灣過程，強度會再增強，暴風範圍擴大，氣象署預估今天下午5時30分發布海上警報，明天凌晨到上午發布陸警，預估周三晚間到周四一整天，以及周五清晨，是颱風最接近且影響最明顯時刻。

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朱美霖指出，康芮颱風暴風圈接近過程有擴大趨勢，預估明天上午暴風半徑將達300公里，強度到中度颱風上限，且最新預報康芮增強速度變快，預計明天下午5點前後接近近海，東部、東南部、巴士海峽鄰近海域都要留意，後續颱風暴風範圍將影響陸地，氣象署將於明天凌晨到上午發布陸警，「由於周四一整天颱風已經在東南部一帶，加上暴風半徑可到300公里，周四一整天到周五清晨台灣都會在暴風範圍內。」

至於康芮颱風登陸地點，朱美霖表示，因路徑仍有不確定性，較多路徑指引預報集中偏向花東和恆春一帶。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢，周四到周五清晨降雨出現大範圍紫爆。（圖／氣象署提供）

降雨影響方面，朱美霖說明，今天以迎風面大台北降雨為主，今天中南部、花東雨量不多，明天開始隨颱風接近，迎風面地區雨量增多，越晚降雨越劇烈，桃園以北、宜蘭、花東、恆春有局部豪雨。

朱美霖表示，周四到周五清晨為颱風影響最劇烈時刻，颱風中心接近花東並登陸通過，東半部嚴防局部豪雨，有局部大豪雨或超大豪雨，北部、南部、中部山區有局部豪雨，周五清晨中南部雨勢也會加劇，不排除有局部大雨或短延時豪雨；周五白天，降雨減少，不過中南部仍有局部大雨，北部和東半部整體雨量減少。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼風力和浪高預測。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖進一步提醒，從雨量上來看，宜花地區降雨時間偏長，雨勢加劇明顯，東南部視颱風近中心強環流而定，將有短時間劇烈雨勢，東半部可能會有豪雨等級以上降雨，降雨最劇烈時間落在周三晚間到周四一整天，一直到周五清晨；風力上，台灣盛行東北風，隨環流接近也會加劇東北風，各沿海不僅接近颱風中心處，整個大環境場風勢劇烈，會發布強風特報，將有9到12級強陣風。

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