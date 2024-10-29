中颱「康芮」來襲　高市消防局籲市民落實防颱準備

▲康芮颱風直撲台灣而來。（圖／氣象署）

記者陳宏瑞／高雄報導

中度颱風「康芮」直撲台灣而來，氣象局預估可能在31日至11月1日通過臺灣或鄰近海域，且不排除中心登陸臺灣的可能，高雄市消防局已作好各項整備措施，更將救生裝備器材（橡皮艇、救生快艇及抽水機具）備妥以利迅速出動，消防局提醒民眾應隨時透過新聞媒體或網際網路注意颱風動態，並事先做好各項防颱措施以確保安全。

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▲高雄市政府積極進行各項防颱工作。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

消防局呼籲市民朋友做好下列防颱工作：

一、車輛應避免停放在低窪地、堤防外，以免被水淹沒。高雄市政府開放306處場所（計9705小型車停車位），可供臨時停放車輛。開放時間為市府災害應變中心發佈停止上班上課時起，至恢復上班日上午6時30分止（停放處所請參閱市府交通局網站）。

二、請市民注意清理屋頂排水口及附近排水溝渠，避免樹葉雜物阻塞，另大樓地下停車場抽水泵浦要先行檢修，必要時並備妥沙包、防水閘門等阻水應變設施。

三、河、海邊的居民於有發生河水氾濫或海水倒灌之虞時，應及早遷移到地勢較高的地區。

四、山區的居民於有發生山崩、道路坍方或土石流災害之虞時，應儘早疏散，必要時配合市府疏散行動，至收容所避難。

▲高市消防局呼籲市民做好各項防颱措施。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

五、漁船應進港避風，並將船隻繫牢，人員避居安全處所。

六、懸掛在屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被風吹落，釀成危險。

七、工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定。

八、準備手電筒、收音機以及足夠的食物、飲水等，以防停電停水。

九、檢查門窗是否堅固，並且事先修補更換，如果是迎風面的門窗，最好加裝防風板，以防颱風來襲時造成玻璃破碎。

十、屋外、庭院內，各種懸掛物應立即取下置於室內；庭園花木應加強支架保護，並修剪樹枝，以防折毀甚至損毀屋瓦；關閉非必要門窗，並視需要加釘木板。

十一、當颱風來臨時，若民眾遇到台電公司電線等設備掉落損壞時，請先撥打1911通知台電公司處理，切勿自行撿拾移除，以免造成感電事故。