綠委清晨守候議場門口搶先遞國安修法　吳思瑤：藍營與中共一搭一唱

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

經昨（24日）朝野協商後，卡關多時的中央政府總預算排入11月1日院會議程。而今民進黨團書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰仍清晨就在議場門口守候、排隊遞案。民進黨團幹事長吳思瑤表示，要是有10多個攸關國安的提案，包含兩岸人民關係條例的修法等，在歷次程序委員會都無法順利排案，但國安不能中空，這段期間中國不斷操作軍演、讓軍演常態化以及非常不理性的文攻武嚇，而國民黨也依搭一唱，假借學生之名遂行解除台灣民防佈署的政治目的。

吳思瑤直言，也遺憾地觀察到，國會內部是否有中國代理人？在索取資料、國安報告，都踩到台灣重要情資的政治目的，國民黨團提出全動法及徐巧芯提出的民防法，都假借學生之名遂行解除台灣民防佈署的政治目的，說不要造成社會恐慌卻消費戰爭課題。

對於相關法案，吳思瑤表示，學生透過學習、參與了解醫療物資協力、維持社會秩序的工作，這當然要從教育下手，為何國民黨要跟中國一搭一唱？事實上政府是做厚植民力工作，國台辦馬上曲解為建置40萬民兵、賴政府要全民武裝化，這樣帶風向後，國民黨立委就接球了，這都是整套綿密劇本、弱化台灣社會防禦韌性，今天民進黨團搶先遞案，就是再次爭取機會讓相關法案列入議程。

吳思瑤指出，遺憾徐巧芯民防法今天列入議程，民進黨團當然要反對，還有一個消息：國民黨版全動法本來有列入議程，兩個內容殊途同歸，今天國民黨版撤案了，但徐巧芯版還是列入議程，民進黨團會在院會中表達守護台灣立場。