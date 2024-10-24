總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

▲黨團協商總預算。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜24日再為總預算案召集黨團協商，歷經三小時討論後裁示，將於11月1日及11月5日邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告。對此，民進黨團表示肯定，但也喊話希望大家都珍惜好不容易往前進的一步，待行政機關針對總預算做出詢答完成後能按往例順利交付審查。

民進黨團幹事長吳思瑤協商結束後受訪表示，綠營主張任何修法都不應當用過當權限凌駕行政權，禁伐補償的爭議來自於當初修法就危及憲政權力分立原則，在這狀況下被無限上綱，才必須面對用25億阻卻3兆的問題，這攸關國家憲政。

吳思瑤指出，立法院要尊重的是委員會中心主義，不要讓總預算因單一項目組卻審查，今天的協商結論終於往前推動一步，行政院可來立法院報告，但有一點美中不足的是，歷次預算會期編列預算，協商總預算審查期程時，都會做出共識列於文字，就是詢答完成後交付審查，各黨不會提覆議，這是歷次必然程序，原希望能循往例把程序確定，擔心之後再野又會有其他理由拒絕付委審查，但剛剛韓國瑜似乎有信心不會有這個狀況，就信任院長。

總預算案因為禁伐補償，藍綠白僵持不下。回顧《原住民禁伐補償條例》的訂定，是為補償原住民族為配合國家發展而遭限制其土地的利用，立法院上個會期修法三讀通過增加補償金額，明定原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

該法案修法之初便惹來質疑是「肉桶法案」，審查過程也引來質疑，且侵犯行政院編列預算之權，違反《憲法》70條和大法官釋字391號，也違反立法院2019年制訂的《財政紀律法》，但最終仍三讀通過。

無黨籍原住民立委高金素梅不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，藍白以此為由阻擋總預算案。雖總預算卡關，但為維護行政權，行政院長卓榮泰也多次說明，禁伐補償從3萬到6萬，這種100％的調幅，在任何實際政策補貼政策中都少見，行政院送進立法院的，是以評估財政狀況後可增加至4萬的預算去編，至於剩下有不足的部分，就要由原民會做內部調節，否則此例一開，其他部會都藉立法來增加預算，往後將無法控制。

面對在野質疑禁伐補償發不出來，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur也曾表示，過去這部分的財源，都是以公務預算及基金共同支付，但仍遭質疑適法性問題。

韓國瑜日前裁示主計長跟各黨團持續溝通，而今三黨幹部發言仍堅持各自原本的立場，韓國瑜最後裁示，各黨團同意於11月1日（星期五）及11月5日（星期二）邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。質詢人數由國民黨黨團推派16人、民進黨黨團推派16人、民眾黨黨團推派3人進行，質詢順序依例授權議事處辦理。名單請於10月31日（星期四）中午12時前送至議事處彙整。當次會議不處理臨時提案。上開報告應就原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編製處理情形併予報告。

至於外界關注的《選罷法》修正案，也被排入這次協商，引來綠營擔心將過水週五院會闖關，但今因時間關係，韓國瑜宣布擇期再議。民進黨團副幹事長洪申翰說，只要在野黨有可能閹割人民權益，民進黨就會盡其所能阻擋，這是他們一定會展現出來的態度。