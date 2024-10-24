　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

▲▼黨團協商總預算。（圖／翻攝直播）

▲黨團協商總預算。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長韓國瑜24日再為總預算案召集黨團協商，歷經三小時討論後裁示，將於11月1日及11月5日邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告。對此，民進黨團表示肯定，但也喊話希望大家都珍惜好不容易往前進的一步，待行政機關針對總預算做出詢答完成後能按往例順利交付審查。

民進黨團幹事長吳思瑤協商結束後受訪表示，綠營主張任何修法都不應當用過當權限凌駕行政權，禁伐補償的爭議來自於當初修法就危及憲政權力分立原則，在這狀況下被無限上綱，才必須面對用25億阻卻3兆的問題，這攸關國家憲政。

吳思瑤指出，立法院要尊重的是委員會中心主義，不要讓總預算因單一項目組卻審查，今天的協商結論終於往前推動一步，行政院可來立法院報告，但有一點美中不足的是，歷次預算會期編列預算，協商總預算審查期程時，都會做出共識列於文字，就是詢答完成後交付審查，各黨不會提覆議，這是歷次必然程序，原希望能循往例把程序確定，擔心之後再野又會有其他理由拒絕付委審查，但剛剛韓國瑜似乎有信心不會有這個狀況，就信任院長。

總預算案因為禁伐補償，藍綠白僵持不下。回顧《原住民禁伐補償條例》的訂定，是為補償原住民族為配合國家發展而遭限制其土地的利用，立法院上個會期修法三讀通過增加補償金額，明定原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。

該法案修法之初便惹來質疑是「肉桶法案」，審查過程也引來質疑，且侵犯行政院編列預算之權，違反《憲法》70條和大法官釋字391號，也違反立法院2019年制訂的《財政紀律法》，但最終仍三讀通過。

無黨籍原住民立委高金素梅不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，藍白以此為由阻擋總預算案。雖總預算卡關，但為維護行政權，行政院長卓榮泰也多次說明，禁伐補償從3萬到6萬，這種100％的調幅，在任何實際政策補貼政策中都少見，行政院送進立法院的，是以評估財政狀況後可增加至4萬的預算去編，至於剩下有不足的部分，就要由原民會做內部調節，否則此例一開，其他部會都藉立法來增加預算，往後將無法控制。

面對在野質疑禁伐補償發不出來，原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur也曾表示，過去這部分的財源，都是以公務預算及基金共同支付，但仍遭質疑適法性問題。

韓國瑜日前裁示主計長跟各黨團持續溝通，而今三黨幹部發言仍堅持各自原本的立場，韓國瑜最後裁示，各黨團同意於11月1日（星期五）及11月5日（星期二）邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。質詢人數由國民黨黨團推派16人、民進黨黨團推派16人、民眾黨黨團推派3人進行，質詢順序依例授權議事處辦理。名單請於10月31日（星期四）中午12時前送至議事處彙整。當次會議不處理臨時提案。上開報告應就原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編製處理情形併予報告。

至於外界關注的《選罷法》修正案，也被排入這次協商，引來綠營擔心將過水週五院會闖關，但今因時間關係，韓國瑜宣布擇期再議。民進黨團副幹事長洪申翰說，只要在野黨有可能閹割人民權益，民進黨就會盡其所能阻擋，這是他們一定會展現出來的態度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」
梁云菲突認分手！　2句話洩感情現況
無照女載男友闖紅燈　2人慘被撞噴畫面曝
爆乳人妻黃牛正面曝！臉書狂曬奢豪生活
王陽明70歲超辣岳母開衩禮服走光了　特地返台久違露面
新冠新變種XEC全球竄升！專家憂11月進入台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

快訊／早點睡！北市未達標準　明正常上班上課

快訊／雨炸北台灣！　新北市宣布：25日正常上班上課

快訊／總預算卡關小突破　韓國瑜宣布「卓榮泰11／1、5立院報告」

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

快訊／早點睡！北市未達標準　明正常上班上課

快訊／雨炸北台灣！　新北市宣布：25日正常上班上課

快訊／總預算卡關小突破　韓國瑜宣布「卓榮泰11／1、5立院報告」

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提「壯促法」　朝野盼先開公聽會凝共識

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

于美人、吳淡如注意！Meta新技術防「藍勾勾」假冒詐騙

北市知名海鮮粥店驚傳「永久歇業」　老饕傻眼：要變美食沙漠了

台南新社宅招標　車程12分到台鐵

速霸陸推出「BRZ珍珠紫特仕版」　美規限量500台、手排獨享

林佳龍三訪瓜地馬拉　廖婉如首度陪同盼展開柔性夫人外交

連2年傳訊性騷中市女議員　犯嫌到案說明遭送社會局裁處

三重國小捷運站驚見「球棒哥」揮舞咆哮　乘客走避嚇報案

總預算案協商結果出爐　民進黨團：美中不足但為顧全大局可接受

「國光女神」突認分手了！　梁云菲2句話洩感情現況

王彩樺容貌焦慮「每個禮拜跑醫美」！　臉變到老公認不出：不能讓自己變醜

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

政治熱門新聞

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會要求王義川、吳崢：政治人物要專業

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

快訊／北市明正常上班上課

柯文哲「冷錢包」從哪裡來？　陳智菡還原真相：檢調人員如獲至寶

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

快訊／雨炸北台灣！　新北市宣布：25日正常上班上課

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

韓國瑜主導！總預算卡關小突破　卓11/1、5立院報告

請支援垃圾處理！彭啓明喊話台北市　全台3年增5焚化廠

若京華城立即停工　李四川：「台鐵、高鐵、鄰近民房」將有安全問題

基隆河上游大雨造成水位上漲　北市水利處籲「遠離河濱、駛離車輛」

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　他無奈嘆氣

更多熱門

相關新聞

韓國瑜主導！總預算卡關小突破　卓11/1、5立院報告

韓國瑜主導！總預算卡關小突破　卓11/1、5立院報告

明年度中央政府總預算案因原住民禁伐補償條例預算編列卡關至今，立法院長韓國瑜今（24日）再度啟動朝野協商，歷經三小時討論後三黨無共識，韓國瑜最終裁示，有關禁伐補償一案，行政院若無正式回應，牽扯到未來兩院互動和民主運作，茲事體大，因此11月1號及11月5號邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告，質詢人數由國民黨16位、民進黨16位、民眾黨3位，可謂總預算卡關一個月以來重大進展。

不畏風雨！藍號召「反獨裁、爭公道」　2000原民農民醫護上街力挺

不畏風雨！藍號召「反獨裁、爭公道」　2000原民農民醫護上街力挺

總預算僵局有解？　朱立倫：兩項主決議國民黨有彈性

總預算僵局有解？　朱立倫：兩項主決議國民黨有彈性

提高「軍人地位」是當務之急

提高「軍人地位」是當務之急

總預算六度卡關！波及新北1013億補助　綠批地方藍委玩兩面手法

總預算六度卡關！波及新北1013億補助　綠批地方藍委玩兩面手法

關鍵字：

總預算立法院行政院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

快訊／最新雨量預報下修　明天僅1縣市達停班課標準

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面