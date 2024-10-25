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國會擴權釋憲案今天1500宣判　大部分條文恐被宣告違憲

▲▼「國會改革案」憲法法庭言詞辯論，司法院長許宗力，聲請人方，相對人方。（圖／翻攝司法院網頁）

▲司法院憲法法庭審理「國會擴權案」，將在25日下午3點宣判。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案，憲法法庭在7月間就針對本案的暫時處分做出凍結大部分條文的裁定，而本案部分將於今（25日）下午3點作出判決。預計本案判決將與暫時處分內容一致，「總統國情報告」、「藐視國會罪」、「國會調查權」等部分，恐遭大法官認定違憲。

立法院5月底三讀通過「國會改革」相關法案，經總統賴清德簽署公布後，於6月26日生效。不過法案引起多個中央政府機關不服，法案生效當天，民進黨立院黨團就向憲法法庭提出聲請，之後總統府、行政院、監察院也陸續聲請釋憲，並請求憲法法庭作出暫時處分。憲法法庭最後將4個機關的聲請案併案審理，並於7月間開庭，於7月19日做出暫時處分的裁定。

暫時處分中，被裁定凍結效力的條文包含「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等部分。這些條文因違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，故遭宣告暫停適用。

暫時處分出爐後，憲法法庭又於8月初開庭審理本案的言詞辯論程序。言詞辯論當天針對「立法程序」、「聽取總統國情報告」、「人事同意權」、「調查權行使」、「聽證權」等部分，由雙方進行論告。不過基於附隨程序不能違背主要案件認定的法理，大法官心證在暫時處分裁定中已昭然若揭。

因此，本案25日的憲法判決中，可以預期判決結果應該是大部分的條文因牴觸憲法權力分立原則，違反責任政治，所以均判決違憲，並應於宣判日起失效；或是要求立法院重新修法，給予2年內失效的落日條款。

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