徐巧芯大姑案律師涉詐削1億　又兼3職當詐團軍師騙女董千萬

記者黃翊婷／綜合報導

知名律師游光德涉嫌夥同台銀郭姓、黃姓夫妻檔行員組成詐騙集團，從去年5月至今犯罪所得高達1億1477萬餘元。游男還是國民黨立委徐巧芯大姑夫婿案的律師，他1人身兼3職，當律師、詐團首腦以及其他詐團的軍師，曾因幫助詐團騙取房地產女董千萬元被羈押，犯行曝光之後，引發社會大眾議論。

▲游光德1人身兼「3職」。（合成圖／記者沈繼昌攝、翻攝自Linkedin網站）

檢警查出，集團首腦游姓律師成立投資群組搞詐騙，台銀郭姓、黃姓行員加入群組之後，因為背景特殊反被吸收進入詐團，游男等人利用金融專業背景規避洗錢防制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊姓男子，再朝聘彭姓、胡姓、張姓等人成立人頭公司，開立帳戶作為洗錢之用。

檢警表示，該集團自去年5月起至專案小組查獲為止，總計涉嫌詐騙不法所得高達1億1477萬餘元，檢察官自今年6月間起，陸續拘提游男等7人到案，經複訊後將游男等6人向法院聲請羈押獲准，並扣得犯罪所得現金新台幣827萬餘元、美金3萬餘元、價值27萬餘元美金的虛擬貨幣。

此外，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其夫婿杜秉澄日前涉嫌詐欺、洗錢遭收押，其中杜秉澄的委任律師就是游男。游男不僅當律師、詐團首腦，他還是其他詐團的軍師，根據《自由時報》報導，嘉義地檢署日前偵辦詐騙案，游男擔任軍師幫助詐團向房地產女董詐得千萬元，因而被羈押4個月。

如今，游男因涉嫌夥同他人組成詐騙集團，透過專業知識協助假幣商逃避查緝，開設人頭公司將詐騙所得透過海外虛擬貨幣（泰達幣）洗錢，被桃檢依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴。檢方將向法院具體求刑游男13年、郭姓行員9年、黃姓行員6年，其餘4名共犯則求處2至7年不等之刑。