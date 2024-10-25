早餐店加蛋15元　王浩宇「買不起蠻可悲的」：養出一堆巨嬰

▲民進黨前桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇FB）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近2個月來國內雞蛋生產過剩，最新產地價跌至每斤21.5元，蛋價創4年新低，但早餐店的雞蛋仍賣15元，引起網友討論。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇表示，「如果連15元荷包蛋都買不起，我是覺得蠻可悲的。算一算，自己時薪吧」。

王浩宇24日針對蛋價問題發布多篇文章談論。他表示，現在白蛋跌回4元，如果賣15元，利潤大概5至6元。若以台灣人的薪資中位數來看，1分鐘可賺4.5元，「煎蛋從熱鍋到洗乾淨，在家裡大概要花10分鐘。我是覺得怎麼樣都是出去買划算，所以我基本上能出去買就出去買」，且這些時間成本還不包括買蛋、油、瓦斯、醬油及洗碗精等費用。

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王浩宇表示，通貨一直在膨脹，薪資也一直都在上漲，民生物價是不可能降的，政府控制只會有反效果，並對有疑問的民眾喊話「不然你薪資要不要帶頭降？」

他認為，早餐店毛利大概25至35%，加上近期營業電費調漲，因此許多早餐店都撐不下去而倒閉，然而部分網友卻都認為別人不准漲價，但自己的薪水要調漲，「蛋價只是調漲的一個理由，理性的人就能理解，薪資上漲的代價就是物價上漲，台灣必需要經歷這個過程。否則薪資難合理。」

「台灣人很怪就是了」，王浩宇表示，台灣是民主國家，卻要政府去控制價格，電價、油價、蛋價，到最後反而養出一堆巨嬰，「其實自由市場就是，人家想漲多少就漲多少，你不要買就不要去買」。