防《選罷法》修法民進黨夜守議場　傅崐萁：我們沒要處理

▲國民黨團總召傅崐萁受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

114年度中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜今24日下午召集朝野協商，但因協商議程增列選罷法修正草案，引發民進黨團不滿，為此在議場門口外排隊，希望阻擋《選罷法》修法。對此，國民黨團總召傅崐萁表示，「沒有聽說這件事啊，我們沒有要處理這個事」，對於民進黨請求韓國瑜召集協商總預算，他反問，那他們現在霸佔議場、癱瘓議會，為什麼還要韓國瑜協商總預算呢？

對於民進黨不滿協商議程增列選罷法修正草案，媒體問傅崐萁，是否明天要讓選罷法三讀？傅崐萁回，「沒有聽說這件事啊，我們沒有要處理這個事，你有聽誰說嗎？」。

傅崐萁接著說，現在很好奇，現在不是民進黨請求韓國瑜召集協商總預算的事情，那他們霸佔議場、癱瘓議會幹嘛？為什麼還要韓國瑜協商總預算？既然不想要審總預算、立法院通過的預算也不邊，完全毀滅國家的國會，一個行政權已經獨霸成這樣的程度，三黨簽的東西都不算，台灣專制了嗎？

是否下午協商選罷法後，就完成所有程序了？傅崐萁表示，每件事其實都是執政黨都在創造遊戲規則，這個依照議事規則早就可以處理了。

傅崐萁說，現在有這麼多死人的資料被冒用，今天是不是政府要有查核的義務，這不是最基本的嗎？人民的權利怎麼可以詐用？不是說要打炸嗎？什麼都要騙？現在要把這些事情導正不是基本的嗎？民進黨在怕什麼？還是民進黨準備要盜用了嗎？

傅崐萁表示，看立法院被民進黨用成這個樣子實在是不勝唏噓，台灣2300萬的民權到底在哪裡？執政黨、在野黨共同提案連署的禁伐補償，行政院現在不編，全民健康不用照顧嗎？提高醫療水平不對嗎？幫助辛苦農民提高收益不好嗎？是不是以後立法院通過的事情一定要賴清德同意才算嗎？那以後賴清德來開會就好了，台灣民權到底在哪裡？

