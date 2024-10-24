飯店睡覺感覺「有動物爬到臉上」　女醒來發現「會動米奇」亂竄

▲女飯店休息，被老鼠爬到臉上。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子入住飯店休息，睡夢中突然感覺有動物跑過她的臉，原本以為是所養的貓，但突然想到自己是住在飯店，醒來發現房間裡面有一隻老鼠亂竄，把她快嚇死。

身為護理人員的44歲女子法托雷(Francesca Fattore)在TikTok上爆料，她前去東索塞克斯郡出差時，入住當地知名連鎖飯店Premier Inn，然而睡覺時卻遭到「會動的米奇」攻擊，引發網友關注。

影片中可看到，這隻老鼠出現在法托雷包包上，後來又爬到窗簾上，把她嚇了一大跳，後來她成功把老鼠趕出房間，但一整個晚上都不敢入睡。她表示，「我本來以為是我的貓，後來意識到我不在家，又聽到沙沙聲，我一開始真的嚇壞了，因為我不知道那是什麼」。

影片曝光後獲得20多萬點閱，上百人留言，「天啊，我一定會要求退款」、「太可怕了，我會嚇死」。法托雷表示，當時她有向飯店人員反映，但是沒有獲得退款，直到她回家po影片才有飯店人員聯繫。

飯店發言人表示，他們對於造成女顧客無法好好睡覺感到抱歉，「我們的團隊看到她的影片後，立即聯繫道歉並且提供退款，以加快退款速度」。