　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飯店睡覺感覺「有動物爬到臉上」　女醒來發現「會動米奇」亂竄

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲女飯店休息，被老鼠爬到臉上。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子入住飯店休息，睡夢中突然感覺有動物跑過她的臉，原本以為是所養的貓，但突然想到自己是住在飯店，醒來發現房間裡面有一隻老鼠亂竄，把她快嚇死。

身為護理人員的44歲女子法托雷(Francesca Fattore)在TikTok上爆料，她前去東索塞克斯郡出差時，入住當地知名連鎖飯店Premier Inn，然而睡覺時卻遭到「會動的米奇」攻擊，引發網友關注。

@dailymirror Horrified Premier Inn guest woken up by mouse scurrying over her head. #fyp #dailymirror #news #uktiktok #hotelroom ♬ original sound - Daily Mirror

影片中可看到，這隻老鼠出現在法托雷包包上，後來又爬到窗簾上，把她嚇了一大跳，後來她成功把老鼠趕出房間，但一整個晚上都不敢入睡。她表示，「我本來以為是我的貓，後來意識到我不在家，又聽到沙沙聲，我一開始真的嚇壞了，因為我不知道那是什麼」。

影片曝光後獲得20多萬點閱，上百人留言，「天啊，我一定會要求退款」、「太可怕了，我會嚇死」。法托雷表示，當時她有向飯店人員反映，但是沒有獲得退款，直到她回家po影片才有飯店人員聯繫。

飯店發言人表示，他們對於造成女顧客無法好好睡覺感到抱歉，「我們的團隊看到她的影片後，立即聯繫道歉並且提供退款，以加快退款速度」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
雙颱「藤原效應」潭美折返跑！　粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣
LIVE／暴雨將至！4縣市明午前達停課標準　潭美可能大迴轉成
快訊／北市教育局：學校可自行決定是否停班課
恐怖片！高中跑道遭強風撕裂　緊急封閉操場
快訊／歐付寶董座林一泓判囚6年　內線賣股將入獄
11人肉體運毒遭團滅！　法國妹私處猛塞全慘了
快訊／綠島中午12點起停班課
快訊／新北今明達到停課標準　教育局：各校可視雨勢決定是否上課
颱風在南邊「北東卻轟豪大雨」！氣象署揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

偽裝成煙霧偵測器　年輕保母「浴室找到攝影機」發現被二寶爸拍

女度假全身按摩遇活春宮　近距離聽隔壁「男女愛愛聲」超尷尬

動物園拍到「頭上長角+翅膀」神獸　飼養員嚇壞po網：以前沒看過

午休跑去買彩券！男和同事開玩笑「會中頭獎」　預言成真中3千萬

公寓傳怪味！警破門發現「女木乃伊乾屍」　死亡至少7個月以上

60人在公園野餐！豹子突然「衝進人群中」撕咬　3人重傷送醫

家屬喪禮上瞻仰遺容　突發現8個月死亡女嬰「在棺材內復活」

美食與貓咪的誘惑！烏克蘭拍影片「勸北韓軍投降」：讓你吃好睡好

飯店睡覺感覺「有動物爬到臉上」　女醒來發現「會動米奇」亂竄

偽裝成煙霧偵測器　年輕保母「浴室找到攝影機」發現被二寶爸拍

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

美食與貓咪的誘惑！烏克蘭拍影片「勸北韓軍投降」：讓你吃好睡好

飯店睡覺感覺「有動物爬到臉上」　女醒來發現「會動米奇」亂竄

偽裝成煙霧偵測器　年輕保母「浴室找到攝影機」發現被二寶爸拍

電工闖醫院太平間「性侵百具女屍」還拍片　9歲至100歲都不放過

垃圾迫降！南韓總統府再遭「北韓垃圾氣球」突襲　嘲諷他不懂蔥價

波蘭第一個AI頻道成立　媒體實驗引熱議：文化由機器創造？

川普遭踢爆羨慕希特勒　賀錦麗批：不適任、危險

潭美發威！菲律賓多地豪雨成災　平房被沒頂已奪23命

土耳其恐攻27死傷！「槍手正面闖入」監視器畫面曝　大樓門口濺血

美國以色列警告：斯里蘭卡衝浪勝地恐爆攻擊「公民即刻離開」

遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

黑豹旗／黎明全校第一課餘苦練　拚台大電機延續棒球夢

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　中研院長無奈嘆氣

獨／「粥要怎麼煮」夫妻開戰！老公怒摔電扇　她申請保護令回擊

中臺灣區域治理平台首長會議　 8地方首長簽署氣候行動倡議

雙颱「藤原效應」讓潭美折返跑！粉專：觀察大迴轉後多靠近台灣

駕駛酒駕2次被抓「以為是朋友的車」　真車主挨罰傻眼

宜蘭「停班課自行決定」挨轟　侯友宜：新北我來決定

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

警界父子檔連手偵破共諜案　天道盟副組長賣軍機！高檢署起訴10人

國際熱門新聞

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

華為昇騰910B驚見管制晶片　台積電切斷供貨

男大生飯店走廊追狗玩「下秒墜樓」　恐怖瞬間影片曝

即／土耳其發生「爆炸恐攻」　現場3死5傷

滅絕「幽靈魚」20年後現蹤！　1.3公尺長魚身被目擊3次

德國披薩店「特殊口味」賣太好　警一查偷加料

男和同事開玩笑「會中頭獎」 真的中3千萬

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

女按摩遇活春宮　近距離聽男女愛愛聲

真主黨證實：以色列擊殺「領袖接班人」

美股收黑409點！　台積電ADR反漲1.20％

紐約名醫變態惡行曝！女友遭暴打淪性奴

汽車衝進廠「暴撞員工頭部」　保桿2凸物奇蹟救命

更多熱門

相關新聞

男性侵百具女屍還拍片　9至100歲都不放過

男性侵百具女屍還拍片　9至100歲都不放過

英國肯特郡醫院的一名電工大衛富勒（David Fuller）除了犯下兩起殺人案外，深入調查竟發現案外案，警方發現他藉著在醫院職務之便，偷偷潛入了太平間性侵超過百具女屍，駭人的過程甚至被他拍下來留念，惡行昭彰的他，逍遙法外長達30年，終於被繩之以法。

動物園拍到長角神獸　飼養員嚇：以前沒看過

動物園拍到長角神獸　飼養員嚇：以前沒看過

警破門發現女木乃伊乾屍　死亡至少7個月

警破門發現女木乃伊乾屍　死亡至少7個月

瑪莎拉蒂合法公路版賽車英上市

瑪莎拉蒂合法公路版賽車英上市

21歲妹穿「露肚T+短褲」　去遊樂園被罵

21歲妹穿「露肚T+短褲」　去遊樂園被罵

關鍵字：

老鼠飯店Francesca Fattore英國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

室友帶男友回家「躺床愛愛」！她勸阻遭室友回1句

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

季風雨彈灌宜蘭：各機關自定停班課　潭美可能大迴轉成「麻花」

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面