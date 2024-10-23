女度假全身按摩遇活春宮　近距離聽隔壁「男女愛愛聲」超尷尬

▲女子按摩遇活春宮。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在網路上自爆，她在峇里島按摩時遇到尷尬事件，所選擇的按摩店雖然有窗簾和隔間可以保有隱私，但能聽到隔壁傳來的男女呻吟聲，近距離發生活春宮事件讓她超級尷尬。

在Instagram上擁有18,000 名粉絲的女子普斯特托(Megan Pustetto)，同時也是一名Podcast節目主持人，她近來在網路上爆料，去峇厘島進行全身按摩時竟然遇到活春宮事件。

普斯特托表示，她所選擇的按摩店看起來很不錯，完全不像會從事不正當交易的場所，然而按摩到一半時聽到隔壁傳來粗重喘息聲和呻吟聲，後來還聽到一名男子向女伴道歉自己「力不從心」，讓她確信隔壁正在從事性行為。

誇張經歷讓普斯特托在網路上詢問，她的粉絲是否也有遇過類似事件，沒想到收到大量回應。許多網友分享，曾在按摩時遭到按摩師性騷擾，未經同意打屁股或是摸胸。

普斯特托震驚表示，「沒想到無論男女都遇到過這種事情，可是大多數人雖然感覺不舒服，當下卻因為害怕不敢說或阻止，只能默默忍受，真的很誇張」。

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