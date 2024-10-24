電工闖醫院太平間「性侵百具女屍」還拍片　9歲至100歲都不放過

▲英國肯特郡醫院的一名電工大衛富勒利用職務之便偷闖進太平間，性侵上百具女屍。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

英國肯特郡醫院的一名電工大衛富勒（David Fuller）除了犯下兩起殺人案外，深入調查竟發現案外案，警方發現他藉著在醫院職務之便，偷偷潛入了太平間性侵超過百具女屍，駭人的過程甚至被他拍下來留念，惡行昭彰的他，逍遙法外長達30年，終於被繩之以法。

綜合外媒報導，富勒的魔爪首先伸向了25歲的肯特郡商店經理溫蒂克內爾（Wendy Knell），1987年6月，她被發現赤裸陳屍家中床上，床上沾滿血跡，法醫驗屍後確認她被勒斃，且遭受性侵。

5個月後，富勒再度犯案，綁架並殺害了餐廳女服務員卡羅琳皮爾斯（Caroline Pierce）。她的屍體在距離案發現場64公里外的排水溝被發現。富勒供稱是他騎自行車時偶然發現這個隱蔽的棄屍地點。

儘管警方投入大量資源調查這兩起命案，但受限於當時的科技水平，遲遲無法破案。案件如同一團迷霧，懸而未決30餘年。直到2019年DNA科技的重大突破，警方才得以抽絲剝繭，終於在2020年12月將潛藏多年的兇手富勒緝捕歸案。更令人髮指的是，隨著調查的深入，富勒除了犯下這兩起命案，還涉嫌多起性侵遺體的惡行。

警方在富勒的住處搜出超過81萬張不雅照片和上百部影片。經調查，富勒在2005年至2020年間，身為3家醫院的電工，卻利用職務之便，持門禁卡多次非法闖入太平間性侵女屍， 英國政府於2021年啟動專案調查，試圖釐清富勒為何能長期在醫院內犯案而不被發現。

調查發現基於對死者的尊重，太平間長期未設置監視器，這為富勒提供了長達15年的可乘之機，一年內頻繁進出高達444次，對至少101名年齡介於9歲至100歲的女性遺體進行性侵。此外，富勒不僅對屍體進行性侵，還將其惡行詳細記錄，並將相關影像資料加以整理歸檔，其變態心理令人不寒而慄。

2021年，富勒認罪兩項謀殺罪，並因其令人髮指的戀屍癖行為，被判處無期徒刑，外加16年徒刑。英國皇家檢察署資深檢察官克拉克（Libby Clark）表示：「富勒的罪行規模之大前所未見，其戀屍癖行為之嚴重程度更是令人震驚。」

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