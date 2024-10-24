偽裝成煙霧偵測器　年輕保母「浴室找到攝影機」發現被二寶爸拍

▲女子發現煙霧偵測器其實是偷拍裝置。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名年輕保母發現，31歲男雇主竟然在浴室裝設隱藏攝影機，長期偷拍她洗澡和上廁所，嚇得她趕緊前往警局報案。警方後來在男子家發現多台攝影機，起訴他多項偷窺罪。

31歲男子貝坦科特(Jonathan Bethancourt)被前保母格拉文(Alyssa Glavan)指控，在浴室發現隱藏攝影機，目前面臨高達19項偷窺罪。格拉文表示，去年12月她被貝坦科特聘來照顧2名女兒，於今年5月在浴室發現攝影機。

Nanny's horror after discovering father whose kids she looked after had been watching her on hidden cameras https://t.co/GhXa1iicgu pic.twitter.com/YTR6pl4fEI — Daily Mail Online (@MailOnline) October 24, 2024

格拉文表示，當時她不小心在浴室打翻一盒棉花棒，彎身去撿時，注意到櫥櫃裡有一個偽裝成煙霧偵測器的針孔攝影機，「我當時想，這不會是真的吧，結果我看到SD卡，天啊，我開始害怕，心跳變得很快」，立即前去警局報案。

警方後來在貝坦科特家中找到更多隱藏攝影機，發現他在住家還有另外一棟房產中都裝有偷拍裝置，因此又找到更多受害者，其中包含他的妻子和一名未成年者，5月被捕後被控11項偷窺罪，7月再度被捕又增加8項偷窺罪，目前已保釋。

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