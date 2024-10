偽裝成煙霧偵測器　年輕保母「浴室找到攝影機」發現被二寶爸拍

▲女子發現煙霧偵測器其實是偷拍裝置。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國阿拉巴馬州一名年輕保母發現,31歲男雇主竟然在浴室裝設隱藏攝影機,長期偷拍她洗澡和上廁所,嚇得她趕緊前往警局報案。警方後來在男子家發現多台攝影機,起訴他多項偷窺罪。

31歲男子貝坦科特(Jonathan Bethancourt)被前保母格拉文(Alyssa Glavan)指控,在浴室發現隱藏攝影機,目前面臨高達19項偷窺罪。格拉文表示,去年12月她被貝坦科特聘來照顧2名女兒,於今年5月在浴室發現攝影機。

