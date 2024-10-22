天天飆30度好熱　21歲嫩妹穿「露肚T+短褲」去遊樂園莫名被罵

▲美國佛州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國一名21歲女子到美國迪士尼遊樂園玩，因為天氣炎熱所以她穿著露肚上衣和短褲，沒想到穿著曝光後在網路上遭來網友嚴厲批評，除了批評她的服裝不適合闔家遊玩的場所，甚至還被罵穿得像脫衣舞孃，讓她覺得委屈。

來自英國林肯郡勞斯(Louth)的21歲女子潔西(Jessie Lee)，因為文化交流計畫夏天到佛州迪士尼樂園工作，休假時她在網路上分享在遊樂園內的穿搭，沒想到引來網友批評。

影片中可看到，潔西穿著紅色短版上衣，下半身搭配一件紅色格子短褲，頭上戴著米妮頭飾，沒想到俏皮可愛的裝扮遭網友批評「像脫衣舞孃」、「感覺是穿給爸爸看的風格」、「很不恰當」。

潔西委屈表示，因為當地溫度高達30度，所以她才會穿著短褲，覺得自己的打扮完全沒有在賣弄性感，明明就是當地年輕人很常穿的風格，不解為何自己被罵，且當天在遊樂園內也沒有被任何工作人員警告。

潔西的穿著意外在網路上引發爭議，也有許多網友留言為她打氣，「只是穿了短褲和上衣，有什麼問題」、「罵你的人都不知道佛州夏天天氣有多熱」、「你看起來很棒」、「我喜歡你的打扮，很可愛」。