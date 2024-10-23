2024台灣設計展將盛大登場　黃偉哲搶先開箱市定古蹟西市場

▲市長黃偉哲擔任「南食/服計畫 — SFP(South Food/Fabric Project)品牌概念店」一日店長，在2024台灣設計展起跑前，為市民朋友首度完整開箱「大菜市」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣設計展將於10月26日（六）至11月10日（日）連續16天在台南熱鬧舉辦，本屆設計展以「是台南‧當是未來 The Next 400」為主題，策展聚焦「吃‧穿」兩大領域，串聯台南新舊文化與台南400議題。

文化局說，尤其俗稱「大菜市」、陪伴台南居民超過百年的市定古蹟「西市場」及「原台南州青果同業組合香蕉倉庫」，也邀請市長黃偉哲擔任「南食/服計畫 — SFP(South Food/Fabric Project)品牌概念店」一日店長，在2024台灣設計展起跑前，為市民朋友首度完整開箱「大菜市」。

2024設計展主展場之一，特別選址於市定古蹟「西市場」及「原台南州青果同業組合香蕉倉庫」。西市場首建於1905年，中間因歷經風災，1912年完成災後重建。本屆設計展透過「踅台南．造市場」的主題設定，呈現傳統市場在「逛」與「創造」的精華。策展團隊規劃運用台南在地的飲食文化與紡織產業，市長身穿設計展專屬圍裙，現場製作玉井芒果竹炭冰沙以及融入牛肉湯概念的限定調酒，呈現台南丘陵與平原區域風土飲食的內涵。也希望未來民眾走逛2024台灣設計展主展場西市場時，藉由限定餐食與服飾，感受經由設計擷取與轉譯後的市場充滿創造性的台南文化內涵，與百年建築空間的改造變化。

市長黃偉哲表示，台南舉辦2024台灣設計展，展示出城市在設計與美學上的創新實力。從西市場的古蹟修復、街區體驗及招牌活化，每個城市角落都彰顯出台南擷取文化內涵的設計能力。透過引進城市再造與設計工程，將市場空間轉化為展覽場域，台南的飲食文化與紡織產業以設計展形式重新詮釋，例如「踅台南．造市場」主題T恤，結合誠佳科紡運用牡蠣殼製成的布料，與格式設計、WISDOM、葉忠宜、oqLiq等多組設計團隊，表現出台南是座傳統與創新完美並行的設計城市，推動台南古城新生的百變面貌，帶動產業發展和觀光熱潮。

文化局長謝仕淵指出，2024台灣設計展在台南第五度舉辦，呼應台南400的核心討論，透過設計力連結台南豐富的歷史文化與未來發展願景。除西市場與南美館2館等主展區，還有321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、台南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場等衛星展區。藉由設計為在地多元場域注入創新能量與活力。設計響應的部分則串連5項展覽及10項活動，展現台南從藝術、街區生活、餐飲美食、文學、信仰、永續等豐富主題活動。另外，藏身在淺草多功能中心的「不存在食堂」設計食堂，更將邀集意想不到的主廚輪番上陣，展現驚奇菜色，歡迎大家前來共襄盛舉！