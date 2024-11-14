國際建築大師伊東豊雄、市長黃偉哲　暢談文化新地標願景

▲建築大師伊東豊雄，14日特地來到台南拜會市長黃偉哲，親自介紹設計理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府攜手普立茲克建築獎得主伊東豊雄及台灣建築師李文勝，為安南區草湖寮公園注入全新面貌，共同打造具特色的文教設施「台南市立兒童圖書館暨李科永紀念圖書館」。

圖書館設計以環形結構為主軸，象徵人們聚集、公園賞花休憩的情境，並強調建築與自然的和諧共鳴，創造出內外相通、庭園環抱的空間美學。市府期望此圖書館成為安南區新地標，提升當地生活質感，並促進文化的多元發展。

市府著眼未來，提升市民生活質感，台南市長黃偉哲指出，隨著安南區人口不斷增長，市民對文教設施的需求日益強烈。市府經過綜合評估，選擇草湖寮公園作為新兒童圖書館的建設地點。黃偉哲市長表示，這座圖書館將成為市民理想的親子休閒與學習場所，結合公園的多元功能，提供市民舒適的閱讀與放鬆環境。

建築大師為闡述理念，營造兒童與自然的共鳴，11月14日伊東豊雄特地來到台南拜會市長黃偉哲，親自介紹設計理念。伊東建築師表示，環狀造型象徵聚會與共融，並設計了親子戶外閱讀區和遊戲空間，面向公園和商業區，營造鬧中取靜的氛圍，讓人們在城市中也能享受寧靜時光。

多元化空間規劃，支援兒童全方位成長文化局長謝仕淵強調，這座圖書館不僅是知識的殿堂，還精心規劃了「遊戲之丘」與「草坪廣場」，為兒童提供德、智、體、群、美各方面的成長空間，同時結合運動、健身與休閒的功能，為市民創造多元體驗的場所。

預計2025年動工，將成為文化與觀光新亮點新圖書館建成後，將為安南區注入新的都市風貌，並預計吸引國內外旅客參觀，進一步帶動地方觀光與文化創意產業發展。市府計劃於2025年發包動工，預計2027年完工啟用，為安南區的文教與觀光帶來嶄新契機。