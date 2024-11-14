外媒：中國幫建錢凱港　秘魯幫否決台灣加入CPTPP、助北京辦APEC

▲中國國家主席習近平。（資料照／翻攝新華社）



記者陶本和／台北報導

亞太經合組織（APEC）年會在秘魯首都利馬登場，值得注意的是，由中國出資幫秘魯建成的錢凱港本月試營運，而中國國家主席習近平也將親自剪綵。據外媒指出，中國透過資助錢凱港，對秘魯提出多項要求，其中包括提名中國為2026年APEC會議主辦國，同時也要求跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）創始會員國秘魯暫緩批准台灣加入的申請案。

根據日經亞洲指出，中國正在對台灣加倍施壓，勸說各國與鄰近國家切斷與台灣關係與互動，並聲稱台灣屬於自己的領土，這對於即將上任的美國總統川普來說，也是一項挑戰；特別的是，北京在南美洲各國的影響力日增，包括這次APEC領袖會議的主辦國秘魯。

由中國出資協助秘魯興建的錢凱港，近日風光建成，並在11月開始試營運，而習近平也規劃親自前往剪綵。根據外媒指出，一位美國軍方司令部司令就曾經示警，中國海軍未來可能會使用錢凱港口。

在錢凱港建成後，秘魯也隨即幫忙中國推動主辦2026年亞太經合組織會議，不過此一舉動，並未獲得成員國的公開討論跟完全認同。外媒指出，如果北京真的成為2026年APEC的主辦國，那麼台灣參與APEC的機會就會受到相當程度的限制。

另外一部分是跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），由於秘魯是該協定的創始成員，其11個成員國包括日本、澳洲，台灣跟北京都是在2021年提出申請加入，但至今都還未被接納。據指出，中國已經要求秘魯暫緩批准台灣加入的申請案。

日經亞洲報導引述一位消息人士的評論指出，中國透過秘魯來阻止台灣加入CPTPP非常划算；不過台灣的外交部並未針對此案進行評論，僅表示台灣已積極調整以符合 CPTPP 的標準，並且該集團成員國認為已達到標準。

▼總統賴清德欽點的首位APEC領袖代表林信義出發秘魯。（資料照／總統府提供）

