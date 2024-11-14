天兔減速跑不動！估明午後北轉「可能滯留消散」　豪雨彈灌2地

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「天兔」發布海上、陸上颱風警報，中央氣象署預估，明天進入巴士海峽，因環境不利於發展而減弱，但今天到明天持續接近，對台灣天氣造成威脅，明晚到後天清晨在屏東、台東及花蓮雨勢最劇烈，尤其台東及恆春半島有局部豪雨或大雨。

▲天兔颱風已發布海上、陸上颱風警報，明、後天在台東及恆春半島降雨最劇烈 。（圖／氣象署提供）

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氣象署最新觀測資料顯示，天兔颱風下午5時中心位在鵝鑾鼻南南東方約420公里之處，過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻南南東方，向西北轉北移動，目前陸上警戒為範圍包括屏東及恆春半島。

氣象署科長劉宇其說，颱風正在通過呂宋島，受到陸地破壞，強度減弱，仍是中颱，過去受到北側太平洋高壓導引，以偏西方向前進，明天來到太平洋高壓邊緣，加上高壓槽線逐漸東移，讓高壓逐漸減弱，預估明天逐漸轉北進入巴士海峽環境不利於發展，強度有明顯減弱，暴風半徑也有縮小趨勢。

▲天兔颱風路徑仍有不確定性。（圖／氣象署提供）

他表示，導引氣流有轉變，因此颱風路徑有相當大分歧，部份模式預測在巴士海峽附近後北轉，再從台灣東部外海北上，也有部份模式預測到達台灣西南方之後，會往西南方前進，這跟太平洋高壓強度、颱風減弱程度有關係，環境相當複雜。

劉宇其進一步表示，目前颱風分歧點尚未出現，預估明天進入巴士海峽，因環境不利發展，且移動速度放慢，可能滯留在台灣西南部外海，甚至可能消散，但氣象署官方路徑預估，仍以進入巴士海峽後北轉，再往東部外海北上的機率最高，明天下午是關鍵時間點。

▲未來降雨預測 。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，劉宇其指出，今天開始受到颱風外圍雲系，東部、南部出現零星降雨，東南部、恆春半島明天下雨會越來越大，明晚到後天清晨在花蓮、台東、屏東，尤其恆春半島降雨最劇烈，台東、恆春、綠島蘭嶼有局部性豪雨發生。

他說，按照目前官方預估路徑，颱風先通過台灣南端，從東部外海北上，因此最大降雨出現在迎風面的東南部跟恆春半島，到周日恆春總雨量達到400至600毫米，台東山區雨量也有200至300毫米。

▲未來風力趨勢 。（圖／氣象署提供）

明天風力浪也會逐步增強，劉宇其說，明天白天基隆北海岸、宜蘭、馬祖、澎湖、恆春半島及台東空曠地區可能出現8到9級強陣風，明晚到後天清晨通過台灣南端陸地，風最大的時候，預期台東、恆春半島出現11至12級強陣風。