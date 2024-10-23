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農業部提交戰時糧食計畫：糙米庫存可供7個月　蔬菜畜禽1年無虞

▲農業部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部今提交立院戰時糧食計畫。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中共「灰色地帶行動」及「蟒蛇戰略」對台封鎖，農業部今提交立院戰時糧食計畫，報告指出，目前我國公糧糙米存庫可供國人使用至少7個月、蔬菜可全年自給自足，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應1年以上，除了適時釋出儲備農產外，也會持續生產供應，將優先種植甘藷、大豆等救荒作物，並評估活用埤塘環境養殖適應力強的雜食性魚種。

立院外交及國防委員會今邀請國防部、國安局及農業部等部會，針對如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資及糧食、醫療物資等供應作為提出專案報告。

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農業部提交報告指出，依據「糧食管理法」國內稻米安全存量標準規定，必須維持不低於3個月稻米安全存量，目前公糧倉庫依分散囤儲策略，分布於全台17個縣市、161個鄉鎮，以分散遭受攻擊的風險。到今年9月為止，國內公糧糙米庫存可供國人至少7個月使用。

農業部表示，蔬菜因品項多元並具相互替代性，一年四季均有品項生產，倘耕作活動未受限制，蔬菜可全年自給自足，產量無虞；豬肉、雞肉等畜禽類現有庫存量，加計國內生產供應量，可供應目前消費型態1年以上需求。

農業部指出，除了釋出儲備農產，也會持續生產供應，將優先種植甘藷、大豆等救荒作物，靈活調節糧食產期，並分散蔬菜產區，輔導葉菜類及瓜果類等蔬菜改採設施栽培；漁船如無法出海捕撈，國內飼料魚粉儲放量約可供應養殖魚塭 3 個月以上需求，倘無法進口，養殖漁業將改以天然餌料生產，轉養全年皆可供應生產且對環境適應力強、成長快的雜食性魚種，另評估活用埤塘環境養殖，增加國人蛋白質營養需求。

農業部說，為確保國內糧食安全，已規劃成立糧食安全推動小組，盤點掌握我國農產品與農業資材供應情形，並每月彙報糧食生產及資材供應的動態資訊，作為糧食安全預警之決策參考，逐步完善我國糧食安全預警機制，以因應地緣政治或緊急事件的風險衝擊。

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