缺水危機警告！2025年底全球逾半數糧食生產面臨重大風險

▲全球水經濟委員會（GCEW）提醒，若再不即刻對缺水危機做出作為，全球逾半數糧食生產恐在2025年底前陷入風險。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

全球水經濟委員會（GCEW）在今天發布的一份重要報告中警告，對缺水危機毫無作為，恐使全球逾半數糧食生產在2025年底前陷入風險。

法新社報導，全球水經濟委員會在報告中說道：「全球近30億人口和超過半數糧食生產，目前位於總蓄水量預計減少的地區。」 報告並警告，在2050年底前，這個缺水危機可能導致高所得國家的國內生產毛額（GDP）平均萎縮8%、較低所得國家的GDP最多萎縮15%。

報告指出，水循環受擾「可能對全球經濟造成重大衝擊」。經濟衰退將歸因於「降雨模式持續改變和氣候變遷造成溫度續升的綜合影響，加上總蓄水量續降與乾淨用水和衛生設施不足所產生的結果」。

面對缺水危機，這項報告呼籲將水循環視為「全球公共財」，以及在各層面進行水治理改革。

報告說：「相較於持續不作為對經濟和人類造成的傷害，採取這些行動付出的成本根本微不足道。」

水常被視為「大自然賜予的豐富禮物」，但報告強調，水非常珍稀而且運輸成本高昂。

報告還呼籲取消「對高耗水產業的有害補貼，或重新引導這些產業轉往省水解決方案，並且對窮人和弱勢族群提供特定支持」。

全球水經濟委員會共同主席伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在線上簡報會中說道：「我們必須將水定價與合理的補貼結合在一起。」

該委員會另一位共同主席、新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）堅決認為，需將水視為全球問題，「透過創新和投資」解決此一危機，並使「全球水循環穩定下來」。