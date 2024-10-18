【廣編】智能科技帶動永續發展　2024台灣創新技術博覽會永續發展館開展

▲2024台灣創新技術博覽會永續發展館開展，由國家原子能科技研究院院長高梓木（左起）、勞動部勞動及職業安全衛生研究所主任秘書陳毓雯、環境部資源循環署副署長林健三、農業部司長李紅曦、經濟部能源署主任秘書翁素真、經濟部產業發展署主任秘書林德生及經濟部國營事業管理司副司長劉起孝等7個機關，共同合影。

圖、文／名緯廣告提供

「2024台灣創新技術博覽會」於10月17日至19日在臺北世界貿易中心展覽大樓1樓盛大展出，展示以「創新領航」、「未來科技」、「永續發展」為主題的119項創新科技。本次博覽會由農業部、環境部、經濟部能源署、經濟部產業發展署、經濟部國營事業司、勞動部勞動及職業安全衛生研究所，以及國家原子能科技研究院共7個機關/單位合作辦理，並邀請美國、日本、新加坡、立陶宛、瑞典等國共10家國際廠商參展。

農業部在「永續發展館」展示了45項具商品化潛力的科技研發成果，包括「鳳梨產銷智能管理及副產物加值應用」、「藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務技術」、「蜂蟹蟎智慧監測與警示系統」及「批次處理多線作業式香菇切柄技術」等。此外，還有多項農業循環永續相關技術。

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國際知名農企業也齊聚參展，展示碳排管理系統、農業先端技術資材及水工服務檢測等先進技術。其中，美商Alltech展示愛奇能農場解決方案、日商AIST展示氫氣可視化技術、新加坡商Evergloss Pte Ltd展示水聽感應器管理水資源方案、立陶宛商IKAR展示歐洲現代化液體肥料生產，以及瑞典商Minesto展示Dragon Class海洋能風箏系統。

農業部強調，台灣創新技術博覽會為我國重要的技術交易平臺，為利外界認識臺灣最新科技成果，該博覽會除實體展覽外，相關技術亦透過農業技術交易網進行線上展示，歡迎各界踴躍參觀實體展覽或瀏覽線上展示。