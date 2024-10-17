提高公糧收購價將增百億支出　農業部反對：農民拍拍手就結束

▲農業部長陳駿季到立院說明公糧收購政策。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院上會期通過主決議，要求農業部把公糧收購價提高5元，但農業部並未在2025年編列預算，今在立院引發立委砲聲隆隆。立委張啓楷指出，13年來基本工資都調了12次，稻農一次都沒有，批評政府吃米不知道米價，不顧農民死活。農業部長陳駿季則強調，全世界只剩台灣還有稻米保價收購，稻農應該靠產品的優質化提高價格，而不是用政府的資金去拉抬。

今年7月立法院通過主決議，將已有13年沒調整的政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元，預計政府將增加百億支出。農業部長陳駿季今到立院針對提高公糧收購價格進行報告並備質詢。

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張啓楷質詢指出，軍公教13年來調薪12次，部長明年1月又要調薪，為什麼農業部不願幫農民提高公糧收購價格，「部長要不要也放棄加薪」，感受農民所苦。陳駿季則說，軍公教加薪跟提高公糧收購是兩回事，「提高5元，農民拍拍手就結束」，對產業進步沒有幫助，農業部會用其他方案來幫助農民增加收益。

張啓楷批評，農業部不甩立院主決議，在2025年度預算並未編列預算，「立法院乾脆關門算了」，數度拍桌怒斥農業部不重視法制。陳駿季說，預算編列是農業部工作，任何經費編列會整體評估對產業是否有幫助，強調不會站在農民的對立面，會以實際行動支持農民、幫助產業。

農業部在今天的專案報告指出，提高公糧收購價格約要增加91億至116億元預算，更會使目前超出的稻作面積增加約3萬公頃，平均超產20萬公噸。短期內糧價雖上漲，由於推升種稻誘因，導致原雜糧農民轉為種稻，稻作面積增加，長期將導致糧價下跌，也會帶動產業鏈成本上漲，如整地、秧苗、肥料、地租、工資等，農民收益反而被稀釋。

農業部表示，2002年台灣加入WTO，開放稻米進口，加上國人飲食習慣改變，每人每年白米消費量從60年代130公斤，2023年下降43公斤，因公糧價格誘因，種植面積無法有效控制，稻穀生產一直供給大於需求，目前國際上也僅剩台灣仍具稻米保價收購措施，也是台灣唯一保價收購的農產品。

農業部強調，調高公糧收購價格「非最佳選項」，短期內雖帶動糧價上漲，但恐加劇稻作超產、產業失衡等負面影響，農業部將續推「1集、2轉、3加3」稻米產業精進政策，這也是與各地農民和農會討論出來的最佳方案，嘉惠的對象是所有稻農，而非只有繳交公糧的3成農民。