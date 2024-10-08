「班班喝鮮乳」釀校園行政爆量　全教總籲即刻改發鮮乳券

▲全教總舉行記者會指「班班喝鮮乳」造成學校行政爆量。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部本學期推動國小「班班喝鮮奶」，但有逾75%學校考量冷鏈與食安問題選擇喝保久乳，且已開學1個月，多數學童連1次都沒喝到，立委批政策倉促上路。全國教師工會總聯合會今指出，學童乳已造成學校行政負擔，呼籲即刻調整政策，改發放「鮮乳券」給學童就近兌換。

全教總今舉行「班班喝鮮乳，徒增校園紛擾」記者會，邀集郭昱晴、吳春城、葛如鈞等多名立委與會，共同呼籲農業部、教育部立即調整學童乳政策，別再增加校園第一線人員的行政負擔。

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全教總理事長侯俊良表示，教育現場一直在說行政減量，但這次「班班喝鮮乳」就是明顯的行政增量，教師每天面臨繁重的教學和行政工作，為了配合鮮乳運送至學校的食品安全時間，必須立即放下手邊工作來處理鮮乳的儲存、分發和追蹤飲用數量的工作，徒增校園紛擾、耗損教育能量。

侯俊良指出，從之前的「班班吃石斑」到現在的「班班喝鮮乳」，只要國內農漁業產品一有問題，學校立刻成為「政策提款機」，以學童乳兩大政策目標來說，是為了幫助酪農和幫學童補鈣，但這應該是農業部和衛福部的業務，為何要學校端來執行？把政策強推校園，造成學校行政爆量。

侯俊良呼籲農業部與教育部，即刻調整「班班喝鮮乳」的政策，改以發放「鮮乳券」，尤其全台超商數量超過1.3萬家、學校只有2千多所，學校並非最佳發放的場域，若發放「鮮乳券」讓家長或學童自由兌換，可把鮮乳帶回家，搭配生活作息與飲食習慣飲用，才能真正落實政策美意。

立委郭昱晴表示，立院教文會昨天已提出臨時動議，要求農業部、教育部兩個月內提出檢討精進方案，兩部會允諾將各界意見納入滾動式調整，希望學童乳政策能推行更順利。