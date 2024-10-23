他驚見市場雞蛋「跌回20年價格」　全場怒：早餐店賣1顆賺1斤

▲雞蛋一斤降到25元。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

許多早餐店仍維持加蛋15元！一名網友驚呼，在市場雜貨店看到「一斤白蛋25元」的超便宜價格，文章引來大票網友討論，「20年前的物價啊！太神辣」、「所以證明...物價是可以控制的」；其中最多人開酸，「早餐店一顆15元，雜貨店1斤25元，落差太大了吧該抵制了喔」、「早餐店賣一顆賺一斤！」

一名網友在臉書《爆廢公社二館》表示，最近逛市場在路邊看到蛋價價牌，上頭寫著「今日蛋價，一般白蛋25元／斤」，與今年6月一斤40元對比，折價竟高達15元，讓原PO直呼「歡樂蛋蛋，只要25摳！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛驚呼，「20年前的物價啊！太神辣」、「很快變20元」、「結果早餐店買來一顆25賣給消費者」、「我們這滷蛋一顆還是賣15元」、「這是30年前的價錢了」、「早餐店還是加蛋15元」、「這價錢好誇張，比我做生意進貨還便宜」、「回到以前蛋價」、「飼料錢都不夠了，很快又一堆棄養潮」、「所以證明...物價是可以控制的」、「早餐店一顆15元，雜貨店1斤25元，落差太大了吧該抵制了喔」、「早餐店賺翻了」。

不少人也回報最近買的雞蛋價格，「我們這一公斤29元」、「這在哪？為啥我都特地去蛋行了，還是一斤36元」、「我也是！最近到我家隔壁蛋行買了100元雞蛋沒想到整大袋，老闆跟我說蛋降價了」、「前天買$30，鴨蛋$55」、「桃園31元」。

由於國內雞蛋產量已經連續2個月生產過剩，最新產地價跌至每斤21.5元、批發價31元，來到近4年新低。台北市蛋商公會今表示，儘管目前市況仍供過於求，但評估氣溫轉涼可望帶動買氣，因此本周蛋價暫不調整，但仍呼籲蛋農加速自主減量調節，減緩產量過剩壓力。

根據農業部雞蛋產銷資訊平台最新統計，國內蛋雞投產數量高達3704萬隻、雞蛋產量達12.5萬箱，但國人每日所需僅12萬箱，每日生產過剩超過100萬顆，中南部有雞蛋大廠因囤蛋嚴重，不惜削價出清，營業用箱蛋每斤甚至慘跌到16.5元就有，零售市場也出現每斤23元的超低價，讓消費者驚呼：「好像20年前的蛋價」。