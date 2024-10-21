雞蛋大廠削價出清！20斤箱蛋330元　零售市場驚見每斤23元

▲國內蛋價創4年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近2個月來國內雞蛋生產過剩，最新產地價跌至每斤21.5元，蛋價創4年新低，南部傳出有雞蛋大廠為了消化囤蛋，不惜退碼5元，每斤16.5元拋售，箱蛋每箱只要330元，導致零售市場混亂，中南部甚至有一斤白蛋只要23元的超低價，北部每斤約30元上下。至於本周蛋價走勢，台北市蛋商公會表示仍在評估中。

近期國內雞蛋生產數量屢創新高，每日過剩逾百萬顆，台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部產銷報告也首度出現「嚴重過剩」警語，最新產地價每斤降至21.5元，批發價跌至31元，蛋價再創4年新低。

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有南部蛋農指出，每天雞蛋產量都嚴重過剩，「降價趕不上雞蛋下蛋的速度」，從產地到蛋行都嚴重堵蛋，有不少大廠為了清庫存，急著削價出清，每斤再退碼5元釋出，20斤箱蛋每箱慘跌到330元就有，等於1斤只要16.5元，零售市場最低23元就有，全部都低於蛋商公會公告的行情價。

一名中部蛋農批評，不管是種雞進口、淘汰老母雞，農業部時間點都錯估，去年蛋荒尾聲才進口種雞，種雞來台已經不缺蛋，今年夏天眼看生產過剩才開始淘汰老母雞，現在年底來到禽流感高峰期，又怕淘汰過多產量不夠，大罵官員冷氣房內想對策，「頭痛醫腳，藥不對症，還總是搞錯時間點。」

北市蛋商公會常務理事劉威志說，雞蛋真的太多了，又有保鮮問題，的確有中南部大廠低價出清，短期零售市場價格會比較混亂，尤其越接近產地越便宜。但他也提醒消費者，購買低價蛋應留意品質，如果雞蛋外殼有裂痕、破損或顏色變暗沉就要避免購買，以免買到過期蛋，建議消費者可查詢箱蛋側邊的雞蛋溯源標籤QR code看保存期限。

