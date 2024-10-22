「加15元我也點不下去」雲林早餐店霸氣宣布：漢堡免費加蛋

▲業者在臉書粉專宣布漢堡加蛋一律免費。（圖／翻攝店家臉書）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內蛋價經過幾波調降，產地價只剩21.5元，創近4年新低，但許多消費者抱怨早餐店、小吃店加蛋仍要15至20元，「加蛋價格回不去了」。雲林縣一家早餐店業者響應雞蛋降價，霸氣宣布即日起漢堡類加蛋免費，業者受訪表示，目前每顆雞蛋成本約3元，「加15元連我也點不下去。」

位於雲林縣北港鎮的早餐店「早到晚到」響應近期雞蛋降價，率先祭出「加蛋免費」優惠措施，消費者點漢堡類品項，一律免費加蛋。

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業者蔡先生接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，1年多前開業正好碰上蛋荒，當時每顆雞蛋成本高達8至9元，所以加蛋15元，近期雞蛋成本跌到3元，決定回饋給消費者，點漢堡加蛋一律免費，而且每日沒有限量，也沒有限期，除非蛋價又飆漲。

蔡先生說，可以理解部分業者基於店租、水電與人事成本等因素，加蛋仍維持15至20元，但從消費者角度來看，「加15元連我也點不下去，更別說還有小吃店滷蛋賣20元」，既然消費者很在意加蛋價格，乾脆免費提供優惠，「薄利多銷，也贏得消費者的好感度。」

此外，位於新北市土城區的初糜金門廣東粥，日前也在臉書粉專貼出降價公告，加蛋從15元降至10元。業者受訪表示，近期雞蛋明顯降價，應該回饋給消費者，如果加蛋還賣15元，實在有點太貴。而位於台北市萬華區西園路一段的「靠雙手古早味飯糰」開業5年多，飯糰加蛋始終維持5元優惠價，被網友盛讚是「佛心店家」、「台北的良心」。