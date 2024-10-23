早餐店加蛋死不降價　詹江村喊「退休移居中國」：不去你就是傻子

▲詹江村22日表示，雞蛋產地已經哀鴻遍野，早餐店加蛋還是沒有比較便宜，同樣的退休金「在大陸你一輩子花不完，不滾去中國大陸，那你就是傻子」。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人為了維持退休後的生活品質，一般都會提早規劃退休後的去向。國民黨桃園市議員詹江村22日表示，大家退休領到退休金後，可以選擇到中國大陸生活，因為台灣房價太貴，雞蛋產地已經哀鴻遍野，早餐店加蛋還是沒有比較便宜，同樣的退休金「在大陸你一輩子花不完，不滾去中國大陸，那你就是傻子」。

詹江村22日在臉書表示，中國經濟目前面臨通縮，只要新台幣2千多元就可以租到帶傢俱、裝潢、冷氣、冰箱等一應俱全的漂亮海景房，而且物價更是便宜到不像話，反觀台灣青埔房價一坪推出60幾萬元，大家還是連夜搭帳篷排隊搶購，因為附近一坪都70幾萬元，台灣雞蛋產地已經哀鴻遍野，早餐店加蛋還是沒有比較便宜。

詹江村還說，治安方面，台灣大法官釋憲為死刑開脫，而大陸從高樓亂丟磚塊，無差別殺人直接判死刑，讓他忍不住感嘆「上年紀的人，你們為台灣辛苦一輩子，養活了這些年輕的青鳥，你們為台灣的付出，已經仰不愧天，俯不愧地了」、「如果你領了一筆退休金，在大陸你一輩子花不完，在台灣，買一間房子都不夠，你不滾去中國大陸，那你就是傻子」。