警局早就告知竊案偵破？民眾黨：訊息遠遠不及媒體　當下還在筆錄

▲社民黨台北市議員苗博雅質詢台北市警察局松山分局分局長林明志，有關於民眾黨竊盜案時間點，林稱16日破案後，第一時間就知會民眾黨。（圖／翻攝自YouTube／台北市議會）

記者袁茵／台北報導

民眾黨中央黨部17日晚間爆出內部資訊人員竊盜案，民眾黨立委黃國昌18日痛批台北市警察局沒告知當事人，就把消息放給媒體；然而松山分局21日稱，早於被媒體披露前，就跟民眾黨聯繫。對此，立院民眾黨團主任陳智菡反擊，警局告知民眾黨訊息遠遠不及媒體，且該時間點還有人在做筆錄，警局此舉害民眾黨遭受三度傷害，違背偵查不公開、在議會說謊。

民眾黨發言人吳怡萱22日上午於立院受訪，針對民眾黨發生竊盜案，黃國昌稱沒通知當事人，但松山分局說有先聯絡發言人，是不是黨內溝通有落差？吳怡萱回應，此事凸顯一件非常荒謬的事情是，警方在還沒完全偵辦完畢之前，媒體就已經知道了，當天下午還有民眾黨同仁在做筆錄，這樣的狀況，是真的已經全部都辦完了嗎？

吳怡萱提及，在還沒有辦完的過程，民眾黨同時間收到媒體的求證訊息，「這落差要請警察局交代清楚」。

▲民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者陳煥丞攝）

而陳智菡則補充道，昨天很遺憾看到在台北市議會質詢過程當中，警察局說法明顯違背事實，首先竊案部分，警方告知民眾黨的訊息，遠遠不及告訴媒體的訊息，甚至在警方告訴媒體、洩露相關影片時，民眾黨還尚未得到訊息，且該時間點還有民眾黨人員在警察局做筆錄。

陳智菡指出，非常遺憾看到警局回應稱，已經把相關資料都告訴民眾黨，且做了一個球讓苗博雅來殺，「我認為這件事情非常不公道的原因在於，民眾黨是受害當事人，沒得到相關訊息，警方就洩漏給媒體，然後又讓台北市議員做殺球動作，再讓民眾黨遭受到第三度傷害」。

陳智菡說，第一度傷害是此竊案，第二度是媒體片面報導，第三度則是指摘立委或黨中央有資訊不對稱情形，但事實根本不是這樣，整個案件還沒調查完，警局就片面公布給媒體，且還沒有通知民眾黨，這件事情非常嚴重，不但違背偵查不公開，還公然在議會說謊，「我們認為這件事不得等閒來視之」。

▲民眾黨王姓資訊人員偷竊中央黨部攝影器材，並拿去3C店家變賣。（圖／記者袁茵翻攝）

台北市議會21日下午進行警政衛生部門質詢，社民黨台北市議員苗博雅表示，黃國昌18日上午於記者會被問到有關黨工偷攝影器材賤賣案，黃國昌重批台北市警察局說「警方怎麼能先放消息給媒體」，還質疑當事人都不知道，就直接被媒體披露，因此今日想透過質詢確認真相。

苗博雅也整理事件時間軸，民眾黨10月11日報案、警方10月16日破案、10月17日晚間媒體披露。苗博雅提及，警察局先前稱是應媒體訪問才被動說明，不是主動發佈新聞，而且還有問過檢察官，破案時也有將案情回覆給報案的政黨了解狀況，「台北市警局何時告知報案當事人、告知政黨說已經破案？」

台北市警察局松山分局回應，破案是在晚上，而隔天早上就跟民眾黨報告了。苗博雅追問，所以警局是在10月17日早上跟民眾黨講，是跟哪一位窗口說明？松山分局說，是聯絡民眾黨的發言人，但確切時間還要再確定一下，不過確實是該日的早上沒錯。

苗博雅強調，希望警局確定時間後，要確切告訴社會大眾，否則目前從新聞來看，台北市警局跟黃國昌一定有一方在說謊，因為一邊說「沒告訴報案當事人」，另一邊說「我有告訴報案當事人、沒主動告訴媒體」，因此時間點很重要，不要讓民眾質疑警方收到報案且破案後，沒有選擇跟當事人講，反而對媒體說。

苗博雅再問，如果松山分局真的有在10月17日早上告訴政黨發言人，那就是早於媒體披露之前，就告訴對方了對不對？松山分局直言「是。」使苗博雅認為，倘若確定的話，就應該跟社會大眾講清楚，否則黃國昌還要叫民眾黨的台北市議員跟分局追究責任，對認真負責的同仁不公平。

▼社民黨台北市議員苗博雅。（圖／苗博雅議員辦公室提供）