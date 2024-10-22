蔡壁如惹怒柯美蘭　民眾黨籲謹言慎行：以「不傷害柯家人」優先





▲民眾黨發言人吳怡萱時事回應。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

「柯爸」柯承發15日轉送台大加護病房，柯家18日申請讓民眾黨主席柯文哲探視獲准；但台中市政顧問蔡壁如卻在受訪時談及「柯爸」病況，使立院民眾黨團主任陳智菡代家屬澄清，柯文哲胞妹柯美蘭也在黨內群組要蔡壁如「閉嘴」。面對柯粉喊話開除蔡壁如，民眾黨發言人吳怡萱表示，會再跟黨公職表達發言盡量謹言慎行，以「別傷害到柯家人」優先。

針對蔡壁如談「柯爸」病情，似乎引發柯家柯美蘭不開心，現在有無黨員投訴要將蔡壁如送中評會？吳怡萱22日上午於立法院受訪時回應，這段時間柯文哲家人遭受到的遭遇，現在是柯家最難熬的時光，民眾黨絕對會做柯文哲家人最強後盾，協助度過難關。

吳怡萱提及，不管是簡訊、內容也好，還是會再次跟黨公職傳達，發言的時候盡量謹言慎行、不要傷害到柯文哲家人，以這個原則為優先。

媒體追問，柯美蘭訊息被流出後，柯粉群組炸鍋喊話開除蔡壁如，現在被解讀是黨中央與地方溝通分裂？吳怡萱指出，這種揣測、分化言論在此時最不必要，在這件事情上，黨內還是呼籲各個黨公職發言時要謹言慎行。

▲柯文哲胞妹柯美蘭在黨代表群組痛罵蔡壁如。（圖／記者袁茵翻攝）

據了解，黨代表蕭賢義21日於民眾黨黨代表群組中，張貼蔡壁如20日受訪談柯文哲父親的影片，而柯美蘭則於下午4時53分回覆稱「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」、「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人」。

對此，記者實際致電與傳訊息詢問蔡壁如，但截至截稿前尚未取得回應。不過柯美蘭不滿蔡壁如談及「柯爸」病情的言論，已經徹底在柯粉群組中炸鍋，部分柯粉不滿蔡壁如說錯話，但也有部分柯粉喊話「不要分裂」。

此外，蔡壁如的臉書下也有網友留言批評「能不能不要消費柯文哲和他家人」，而蔡壁如則回應說「不團結，搞分化。妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題。我很困腦（擾），前天和黃國昌沒講話，說零互動。回答柯家人的問題，被說消費。我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。