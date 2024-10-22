柯美蘭要蔡壁如「閉嘴」別談柯爸　白委：盼避免不必要紛擾、揣測





▲柯美蘭、蔡壁如。（圖／翻攝自Facebook／柯美蘭）

記者袁茵／台北報導

「柯爸」柯承發15日被轉送台大加護病房，使柯家18日申請讓民眾黨主席柯文哲探視獲准；但台中市政顧問蔡壁如卻在受訪時談及「柯爸」病況，使立院民眾黨團主任陳智菡代家屬澄清，柯文哲胞妹柯美蘭也在黨內群組要蔡壁如「閉嘴」。對此，民眾黨立委們皆表示，現在最重要是把「柯爸」照顧好，希望能盡量避免不必要的紛擾與揣測。

立院民眾黨團22日上午召開「中油為趕工不要命！三接弊案斷氣危機」記者會，會後被問到有關柯美蘭在黨內群組要蔡壁如「閉嘴」一事，立委張啓楷回應，因為「柯爸」病情很嚴重，是癌症，甚至有醫生說能撐多久也不知道，所以現在最重要是把「柯爸」照顧好，「其他我們現在都不要再講了好不好？」

張啓楷提及，台灣是個很善良、尊重孝道的地方，一個老人家92歲又生病，把對方照顧好最重要，其他盡量不要再橫生枝節、不要再多談。

立委林國成也說，蔡壁如說的話，他們確實也無法去回答這是不是事實，「說實在的，我們毫無所悉，但也不要加以揣測，一切都以孝道、依法處理為主，這些無法證實是真是假」。而陳智菡也補充道，現在最重要的是希望柯文哲還有機會、有時間能陪著爸爸媽媽，尤其現在是「柯爸」很重要時刻，其他不必要紛擾與揣測，都希望能盡量避免。

媒體追問，現在被解讀黨中央跟蔡壁如之間，是不是有些派系磨合問題？陳智菡強調，在這個時間點，還是希望基於人道考量，希望柯文哲還有時間陪陪家人，其他不必要紛擾跟揣測都不重要。

▲民眾黨團「中油為趕工不要命！三接弊案 斷氣危機」記者會。（圖／記者袁茵攝）

據了解，黨代表蕭賢義21日於民眾黨黨代表群組中，張貼蔡壁如20日受訪談柯文哲父親的影片，而柯美蘭則於21日下午4時53分回覆稱「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」、「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人」。

對此，記者21日致電與傳訊息詢問蔡壁如，但都未取得回應。不過柯美蘭不滿蔡壁如談及「柯爸」病情的言論，已經徹底在柯粉群組中炸鍋，部分柯粉不滿蔡壁如說錯話，但也有部分柯粉喊話「不要分裂」。

此外，蔡壁如的臉書下也有網友留言批評「能不能不要消費柯文哲和他家人」，而蔡壁如則回應說「不團結，搞分化。妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題。我很困腦（擾），前天和黃國昌沒講話，說零互動。回答柯家人的問題，被說消費。我有自己的生活，請勿對我情緒發洩」。

▲柯文哲胞妹柯美蘭在黨代表群組痛罵蔡壁如。（圖／記者袁茵翻攝）