反嗆卓榮泰才劃錯重點！黃國昌：不知臉皮要多厚　講出不負責任的話





▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

114年度中央總預算持續卡關，朝野質疑行政院長卓榮泰日前的「點菜說」在暗喻倒閣、激化對立；卓榮泰22日上午表示，建議基於立院、政院互相尊重，在法律精神下尋求共識，請大家別再劃錯重點，「我是來解決問題」。對此，立院民眾黨團總召黃國昌痛批，卓才是真正劃錯重點，不知道臉皮要多厚，才能講出不負責任的話。

針對卓榮泰22日上午受訪談總預算僵局，黃國昌22日上午於臉書回應，「卓榮泰才真正劃錯重點。」針對前天晚上不倫不類的發文，引發輿論強烈批判，卓榮泰早上受訪回嗆「很多人劃錯重點」、「自己是來解決問題」。

黃國昌批評，「老實說，我不知道臉皮要有多厚，才能像卓榮泰一樣講出這種不負責任的話。」關鍵的問題依舊沒變，卓榮泰所謂的「解決問題」，到底提出了什麼解方？昨天在立法院長韓國瑜所主持的黨團協商中，行政院派出的主計長不知所云發言，連韓都忍不住長聲嘆氣。

黃國昌指出，更令人無法接受的是，行政院明年依法發放禁伐補償金，竟然是以要求在野黨畫押同意修正《原住民保留地禁伐補償條例》，改為行政院希望的每公頃4萬元，「請問卓榮泰如此脅迫立法院依其意志修法的條件，算是在解決問題嗎？」

最後，黃國昌說，奉勸卓榮泰，別再整天耍嘴皮子，好好依法行政、依法編列預算，別把立法院當成行政院的立法局，一再踐踏憲政體制。

▼民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）