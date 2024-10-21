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獨／蔡壁如談柯父病情　柯美蘭在黨內開轟：閉嘴、別做令我厭惡的人

▲▼柯文哲胞妹柯美蘭在黨代表群組痛罵蔡壁如。（圖／記者袁茵翻攝）

▲柯文哲胞妹柯美蘭在黨代表群組痛罵蔡壁如。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，「柯爸」柯承發15日轉送台大加護病房，柯家18日申請讓柯文哲探視獲准；但台中市政顧問蔡壁如稱，有朋友帶「柯爸」病歷給柯看，且自己因當天太晚而無法陪同，使立院民眾黨團主任陳智菡澄清，該言論有許多錯誤，家屬希望代為澄清。據了解，柯文哲胞妹柯美蘭21日下午也在民眾黨內部群組喊話，要蔡壁如「閉嘴」、「沒資格洩露我父親的病情」。

據了解，黨代表蕭賢義21日於民眾黨黨代表群組中，張貼蔡壁如20日受訪談柯文哲父親的影片，而柯美蘭則於下午4時53分回覆稱「請轉告蔡壁如，請她閉嘴，不要談論我的家人」、「請轉達蔡壁如，你沒資格洩漏我父親的病情。請不要做一個令我感到厭惡的人」。

對此，記者實際致電與傳訊息詢問蔡壁如，但截至截稿前尚未取得回應。不過柯美蘭不滿蔡壁如談及「柯爸」病情的言論，已經徹底在柯粉群組中炸鍋，部分柯粉不滿蔡壁如說錯話，但也有部分柯粉喊話「不要分裂」。

▲▼柯美蘭、蔡壁如。（圖／翻攝自Facebook／柯美蘭）

▲柯美蘭、蔡壁如。（圖／翻攝自Facebook／柯美蘭）

蔡壁如20日晚間參加民眾黨屏東縣黨部宣講活動時，被問到有關柯文哲探視「柯爸」的新聞，蔡壁如當時回應，「柯爸」因為之前住院時間有比較長，最近是因為急性心肌梗塞，現在有放了支架，現在這1、2天在加護病房觀察，此訊息是由民眾黨黨員揭露出來。

蔡壁如提及，18日大概是半夜，柯文哲有去看了「柯爸」，柯本身就是很專業的醫師，因為有朋友把「柯爸」的病歷帶進去給柯文哲看，所以律師也有申請可以出來見「柯爸」，所以柯文哲18日半夜有見到「柯爸」；但對於病人病情部分，醫護人員不可以洩漏病人病情。

不過，針對「柯爸」柯承發目前身體狀況，陳智菡21日上午受訪時表示，「柯爸」身體病況部分，根據家屬表示可以透露的部分，「柯爸」之前因癌症住院，但癌症後有其他併發症，所以確實上週有狀況比較危急的情形；至於羈押期間能不能探視，不管是柯文哲或家人、民眾黨，絕對依照中華民國法令依法申請。

媒體追問，蔡壁如稱有朋友帶「柯爸」病歷給柯文哲看，但柯還在羈押禁見，可以這樣看病歷嗎？且蔡稱柯去台大時間太晚，所以自己才沒陪同，但羈押禁見是否不太能陪？陳智菡回應，這些問題裡面有非常多錯誤之處，首先探視時間點並不是深夜，而是18日傍晚，當時連家屬都沒被通知，其他人更不可能進去探視。

陳智菡指出，另一個比較明顯的錯誤，也是大家比較擔心的是，柯文哲目前是羈押禁見，這期間是不能通信通訊的，所以根本不可能有所謂「朋友帶病歷給柯文哲看」，這是違法的行為，對此說法一定要嚴正澄清，上述是比較明顯會對家屬造成困擾的地方，而家屬也希望由她代為澄清。

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