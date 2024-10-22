台灣民意基金會民調／賴清德滿意度49%　「十月驚奇」年輕支持度質變

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（22日）公布最新民調，在總統賴清德施政滿意度部分，四成九贊同賴清德總統處理國家大事的方式，三成八不贊同，一成四沒意見、不知道。若與9月民調比較，贊同者上升2個百分點、不贊成者未有太多變化，且45歲以下民眾評價出現反轉，變為多數贊同賴清德施政，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，上任四個多月，賴清德聲望仍維持在中高檔，且「社會支持結構年輕化」，這很不尋常，也很不容易，是令人難以置信的「十月驚奇」。

民調詢問：「賴清德總統上任已四個多月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：13%非常贊同，35.6%還算贊同，21.6%不太贊同，16.1%一點也不贊同，10.4%沒意見，3.3%不知道、拒答。和上個月相比，贊同賴清德總統處理國家大事方式的人上揚2個百分點；而不贊同的人下滑0.8個百分點。這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人多出10.9個百分點，比上個月上揚2.8個百分點。

台灣民意基金會指出，從表面上看，過去一個月總統聲望上下浮動數字很小，不超過三個百分點，但這卻可能是許多變數交互作用下的結果。例如，賴總統提名七位大法官其中某些引發爭議，以及憲法法庭「死刑釋憲」出爐的社會衝擊，都可能使總統聲望短期下滑；但，賴總統對中國態度與立場的強硬，從璦琿條約論、祖國論到中國無權代表台灣等等，有助於贏得廣大年輕人的向心；同時，藉雙十國慶場合向「中華民國派」送暖，也獲藍營不錯的迴響。

若從年齡層看，九月，45歲以下多數不贊同賴總統領導國家的方式，45歲及以上多數贊同；但十月情勢出現翻轉，45歲以下已轉變成多數贊同賴總統領導國家的方式，而45歲及以上雖仍維持多數贊同，但支持比例整體下滑約三個百分點。具體地講，20-24歲，四成六贊同，四成三不贊同；25-34 歲，四成五贊同，四成三不贊同；35-44歲，四成九贊同，四成一不贊同；45-54 歲，四成八贊同，四成一不贊同；55-64歲，五成二贊同，四成一不贊同；65歲及以上，五成一贊同，二成五不贊同。

從政黨支持角度看，九月，民進黨支持者一面倒贊同賴總統領導國家的方式，而國民黨與民眾黨支持者則是一面倒不贊成；中性選民較傾向不贊同。十月，基本態度不變，但國民黨與中性選民贊同比例明顯增加8到10個百分點，民眾黨則沒有任何改變。具體數字如下：民進黨支持者，九成贊同，5%不贊同；國民黨支持者，二成五贊同，六成六不贊同；民眾黨支持者，一成六贊同，七成七不贊同：中性選民，三成六贊同，三成三不贊同。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴清德總統十月的社會支持結構發生質變；九月時，多數年輕人及多數大學及以上教育程度者並沒有跟賴總統站在同一邊，如今出現大翻轉。多數年輕人及多數大學及以上教育程度者竟和賴總統站在同一邊。這是明顯的「社會支持結構年輕化」，很不尋常，也很不容易，這是令人難以置信的「十月驚奇」。

此次調查由台灣民意基金會 游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵 的解析;山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。

有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心 水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

