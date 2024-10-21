安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日　210桌平安宴千人祝壽

▲台南安平觀音亭觀世音菩薩出家紀念日佛誕平安宴活動，來自全國的信眾返回向觀世音菩薩上香參拜祈福祝壽熱鬧非凡，中午佛誕平安宴，在充滿歡喜心與法喜中圓滿完成。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆9月19日（10月21日）為觀世音菩薩出家紀念日，台南安平觀音亭於中午席開210桌的素食平安宴，民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華，共同代表黃偉哲市長前往與信眾一同向觀音佛祖祝壽，姜淋煌局長說，心願大家能學習觀世音菩薩救苦、救難的慈悲之心，社會就會一片安祥、和諧。

這次觀世音菩薩出家紀念日平安宴，民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華、市議員盧崑福、李啟維、黃麗招、周麗津、林美燕、蔡淑惠、林依婷等人蒞臨參與。

安平觀音亭主供奉觀世音菩薩，與安平開台天后宮是屬台南安平地區的主要地方信仰中心，有關觀音亭的各項活動均會受到地方重視，因此21日中午的平安宴，安平地區的宗教團體與公務單位也會派代表出席，有台南市靜宗協會、安平開台天后宮、安平區公所、市警第四分局、台南區漁會、安平國中等學校。

觀音亭主委顏東賢表示，觀音亭於30多年前，每年農曆2月19日的觀世音菩薩誕辰紀念日、6月19日的觀世音菩薩得道成佛紀念日與9月19日的觀世音菩薩出家紀念日等，均會辦理觀世音菩薩素食平安宴，即辦理這些平安宴最主要讓大家來感受觀音的慈悲之心，並將此心散播出去，今年席開210桌的平安宴，但參與信眾相當踴躍，讓許多民眾無法參與，深感抱歉，希望明年的農曆2月19日大家能提早報名，能讓廟方有充分時間準備。