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南消六大隊安平分隊辦公廳舍新建工程　獲公共工程優質獎建築工程類佳作

▲台南市政府第6屆公共工程優質獎評選結果出爐，台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊新建工程」獲得建築工程類第二級佳作殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府第6屆公共工程優質獎評選結果出爐，台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊新建工程」獲得建築工程類第二級佳作殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府第6屆公共工程優質獎評選結果出爐，台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊新建工程」獲得建築工程類第二級佳作殊榮，這不僅是對消防局辦理工程品質的肯定，更展現了消防局在公共安全與建設上努力。

▲台南市政府第6屆公共工程優質獎評選結果出爐，台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊新建工程」獲得建築工程類第二級佳作殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示透過良性競爭，提升市府公共工程品質，工程團隊更精進施工技術與環境結合，讓市民享有安全、舒適、貼心、永續的公共設施，也期勉各團隊再接再勵，持續打造優質的公共工程，建立幸福宜居大台南。

▲台南市政府第6屆公共工程優質獎評選結果出爐，台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊新建工程」獲得建築工程類第二級佳作殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新建的安平分隊辦公廳舍在設計上融入了現代美學，採用白色仿石塗料與粉色塗料相互搭配，並以丁掛磚增添視覺層次。東側設計引入木質元素，營造出簡約而現代的風格。為了提升環保效果，工程底部設有雨水回收池與蓄水系統，並在東側保留了珍貴的台灣苦楝樹，讓自然與建築完美融合，創造宜人的綠意空間。再者，新建安平分隊廳舍工程積極取得黃金級綠建築認證，並已申請建築能效標示，充分展現台南市政府消防局克盡節能減碳的決心。

▲台南市政府第6屆公共工程優質獎評選結果出爐，台南市消防局第六救災救護大隊安平分隊新建工程」獲得建築工程類第二級佳作殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，該工程在執行過程中，消防局與市府工務局緊密合作，戮力配合州平路的路平專案，在多方協調下相關管線單位已完成預埋管路工作，確保工程完工後可順利使用，在細微之處亦顯現「踏實」之真章。

消防局李明峯局長表示，「台南市政府消防局第六救災救護大隊安平分隊新建工程」之獲獎不僅是對團隊努力的肯定，更激勵在未來推動優質的公共建設，為市民提供更好的服務。消防局將秉持這份努力做到最好的精神，確保各項救災救護設施的完善，以提升市民的安全感與生活品質。

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