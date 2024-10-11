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台南酒店國慶凌晨發生聚眾毆鬥4人受傷　警逮11人

記者林東良／台南報導

台南市安平區安平路1處酒店，在10日國慶日凌晨0時40分，發生雙方酒客口角進而引發群毆事件，台南市警四分局據報火速派員到場查處，惟兩邊人馬在警方到場前已離開，造成4人受傷，警方11日兵分多路將涉案11人拘捕到案，全案依聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌偵辦。

▲台南市警四分局配合刑警大隊，報請檢察官指揮偵辦，拘提11人到案，起獲球棒等物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警四分局配合刑警大隊，報請檢察官指揮偵辦，拘提11人到案，起獲球棒等物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安平路1處酒店，國慶日凌晨0時40分，酒客發生口角進而引發群毆事件，台南市警四分局據報火速派員到場查處。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市安平路1處酒店，國慶日凌晨0時40分，酒客發生口角進而引發群毆事件，台南市警四分局據報火速派員到場查處。（圖／民眾提供）

有網友在網路社群PO文指出，台南市安平區1處酒店，10日凌晨0時40分發生打群架事件，該兩派人曾在酒店內打招呼，互相有認識，惟喝完酒後，不知原因發生有衝突，兩邊4打4，當下有報案，但是警方到現場時，都沒人了。

▲台南市警四分局配合刑警大隊，報請檢察官指揮偵辦，拘提11人到案，起獲球棒等物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警四分局指出，本案於10日凌晨0時40分許，在安平區酒店發生糾紛案，警方據報派員到場，經調查係酒客酒後口角演變為徒手互毆事件，造成現場有4人受傷，均為擦挫傷。

▲台南市警四分局配合刑警大隊，報請檢察官指揮偵辦，拘提11人到案，起獲球棒等物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四分局案發後成立專案小組，配合市警局刑警大隊跨區整合偵辦行動，迅速查明相關涉案人員，並報請台南地檢署檢察官核發拘票，11日兵分多路，將涉案11人拘捕到案，起獲球棒等證物，全案將依聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌依法偵辦。

▲台南市警四分局配合刑警大隊，報請檢察官指揮偵辦，拘提11人到案，起獲球棒等物。（圖／記者林東良翻攝，下同）同）

分局長曹儒林表示，政府公權力不容挑釁，對於黑幫暴力尋仇之行為，警方將以最高的執法量能嚴查嚴辦，並持續針對轄內幫派及相關行業進行掃蕩，以實際行動宣示警方絕不容許黑道勢力在轄區橫行，淨化社區治安。

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