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台南社區大樓飄異味！查獲大批「喪屍菸彈」　1男+2嫩妹被逮

▲▼安平某社區大樓住戶藏匿新興毒品依托咪酯，遭警方查獲。（圖／記者林東良翻攝）

▲安平某社區大樓住戶藏匿新興毒品依托咪酯，遭警方查獲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南安平區某社區大樓經常傳出可疑異味，警方獲報持搜索票前往搜索，查獲新興毒品依托咪酯3罐、「喪屍菸彈」35只、電子菸棒5支等，並對屋內1男2女的尿液進行篩檢，都呈三級毒品陽姓反應，全案依違反毒品危害防制條例移台臺南地檢署偵辦。

台南市政府警察局第四分局育平派出所執行安居緝毒專案，於10月11日持搜索票前往安平區一處社區大樓執行搜索，查獲新興毒品依托咪酯3罐(毛重151.41公克)、菸彈35只(依託咪酯毛重220.49公克)、電子菸棒5支及行動電話1具等證物；另經採集在場人等尿液初篩，均呈三級毒品陽姓反應，除許嫌持有三級毒品逾5公克隨案移送臺南地檢署外，餘2嫌施用毒品部分，依毒品危害防制條例報臺南市警局裁罰。

▲▼安平某社區大樓住戶藏匿新興毒品依托咪酯，遭警方查獲。（圖／記者林東良翻攝）

依托咪酯原是麻醉藥品，被不肖份子加入菸油當中，吸食後使用者會出現異常顫抖，身體姿態扭曲又無法正常言語，宛如殭屍，所以有「喪屍菸彈」之稱。由於便宜易取得，在毒圈中造成風潮，每吸一口即可立即獲得快感，但往往造成吸食過量進而嚴重影響自身行為活動，殘害國人身心嚴重，在社會上更是屢傳悲劇，今年新北市一名警察遭撞傷重不治，新竹一名彭姓男子逆向衝撞機車造成1死5傷，原因皆是吸食「喪屍菸彈」依托咪酯後毒駕肇事。

行政院自今年8月起，已將依托咪酯公告列管為第三級毒品，與愷他命為同級毒品。第四分局育平派出所接獲情資，並經多日情資蒐集後，向台南地方法院聲請搜索票獲准，11日見時機成熟前往查緝，當場查獲許(男、81年次)、林(女、91年次)、莊(女、88年次)等3嫌涉嫌持有毒品；進一步採驗尿液，3嫌尿液呈三級毒品陽性反應；許嫌持有毒品部分，依違反毒品危害防制條例移送臺南地檢署偵辦。

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