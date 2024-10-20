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獲國際影展肯定　《愛子歸來》台中盛大首映

▲電影《愛子歸來》首映會吸引社會各界關注與支持，新聞局主任秘書黃少甫、法制局局長李善植、警察局局長李文章、市政顧問杜明達等重要嘉賓到場助陣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲電影《愛子歸來》首映會吸引社會各界關注與支持，新聞局主任秘書黃少甫、法制局局長李善植、警察局局長李文章、市政顧問杜明達等重要嘉賓到場助陣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

電影《愛子歸來》台中首映會於今（20）日在大遠百威秀影城隆重舉行，歷經十年製作的史詩紀錄片，由知名金獎導演李靖惠精心打造，跨越美、台聚焦於愛及親情的感人影片。榮獲聖地牙哥亞洲電影節、台灣國際紀錄片影展等獎項入圍；觸動人心的內容也推動青年學子的生命教育及防治犯罪教育。

電影《愛子歸來》將於11月1日起在全台上映，而台中首映會為電影上映前的首發活動，隨後將在其他城市陸續舉行。李靖惠導演回到出生地台中，與觀眾分享創作歷程，並探討影片背後的社會意涵，今日包括副市長黃國榮、新聞局主秘黃少甫、法制局長李善植、嘉賓到場為首映助陣。李靖惠導演的父母和家人也一同出席，展現了對導演多年來紀錄片創作的支持與驕傲。 

李靖惠感性表示，通過影片，希望觀眾能重新思考親情、愛與關懷在我們生活中的重要性。父親曾說我所創作的每一部電影就像一個孩子，感謝父親對我的欣賞與鼓勵，也謝謝父母家人的支持。」在拍攝這部影片時，花了大量的時間深入了解監獄內外的生活，並通過真實的鏡頭語言，將這些故事呈現在大銀幕上。

李靖惠導演多年來致力於紀錄片的拍攝，特別關注弱勢群體和社會邊緣人的故事。不僅是一位備受讚譽的紀錄片工作者，也是一位深具社會責任感的藝術家，她以極具人文關懷的拍攝方式，引導觀眾思考社會隔閡、家庭關係和情感修復的重要議題。

《愛子歸來》是歷經十年心血打造，影片榮獲紐澤西國際紀錄片影展的最佳國際紀錄片獎，並入圍聖地牙哥亞洲電影節、台灣國際紀錄片影展等多個重要影展。影片還獲邀參加桃園電影節及桃園城市紀錄片影展，預計在國內外掀起一股關於愛與社會救贖的熱潮。  

►聽Podcast #我在案發現場

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