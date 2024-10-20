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虎尾「54字店名」導航念不停　民眾調侃：念完都開過頭了！

▲民眾使用導航行經虎尾某補習班，導航為了指引唸出店名，竟達54個字花費約18秒之久。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾開啟導航，未料行經虎尾某補習班，導航為了指引唸出店名，竟達54個字花費約18秒之久。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「這間店名有這麼長！？」隨著科技的進步，導航系統已經成為用路人日常生活中的必備工具。臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》有民眾上傳一段導航語音播報，畫面顯示當時行經虎尾夜市附近，需要於路口右轉，但導航語音竟唸了54個字，讓車上乘客爆笑，更說「念完都過開頭了！」

根據民眾上傳影片，車輛行駛於虎尾鎮光復路「拜五街夜市」附近往市區前進，導航欲指示於下個路口右轉時，報出轉角店家名稱，沒想到這一念竟有54個字、長達18秒，這還沒完，接近路口時又播報一次，車上乘客直接爆笑，駕駛直呼「店名有這麼長？」；事後將影片上傳網路指出「笑死！什麼時候google導航變得那麼囉嗦？挑戰全台最長店名」

▲民眾使用導航行經虎尾某補習班，導航為了指引唸出店名，竟達54個字花費約18秒之久。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲曾聽過的民眾表示，是真的聽完該段語音就已經開過頭了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經過實測，18秒正常車速之下不停等紅燈、經過轉角這家美語補習班，等語音唸完早已超過路口。曾路過該路口也聽過導航語音的民眾表示，當時聽到也是會心一笑，介紹很長又相當詳細，真的是到了「細緻」的地步，感覺好笑，不是在地人的話，真的聽完該段語音就已經開過頭了，不過當地人就沒這種困擾。

▲民眾使用導航行經虎尾某補習班，導航為了指引唸出店名，竟達54個字花費約18秒之久。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經過實測，導航念出補習班店名竟達54個字花費約18秒之久。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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