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「巧心坊」幸福教室揭牌　明道中學與Feeling18產學合作

▲明道中學55周年校慶，以「多元、公平、共融」為主題，打造友善幸福校園，臺中市政府林育鴻副秘書長、臺中市教育局蔣偉民局長皆到場祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲明道中學向台灣手工巧克力精品品牌Feeling18取經，並簽訂產學合作備忘錄，提供技術團隊交流及經營理念分享。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

明道中學55周年校慶，以「多元、公平、共融」為主題，打造友善幸福校園。校方特別規劃十大主題「教育專案展覽」。同時，也為全台高中餐飲科唯一手工巧克力專業教室「巧心坊」，舉辦揭幕儀式，並與知名巧克力品牌Feeling18，簽訂產學合作計畫，共同培養專業技能人才。

技術高中部餐旅群總召蘇梅春表示，巧克力製作過程最重要的就是調溫，溫度的變化影響口感與光澤，最佳溫度是攝氏16-18度C，「巧心坊」設有控溫大理石桌、遠紅外線溫度計，更配置360度攝影機，讓學生透過螢幕即時精準學習，且要做就做到100分，斥資800多萬打造專業巧克力教室，也是目前全台唯一高中餐飲科擁有此資源。

▲明道中學55周年校慶，以「多元、公平、共融」為主題，打造友善幸福校園，臺中市政府林育鴻副秘書長、臺中市教育局蔣偉民局長皆到場祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲Feeling18秉持企業社會責任捐贈明道餐旅群60萬元作為巧心坊發展基金，希望孩子能用心用力放心的練習，。（圖／記者游瓊華翻攝）

同時，明道中學也向台灣手工巧克力精品品牌Feeling18取經，並簽訂產學合作備忘錄，提供技術團隊交流及經營理念分享。Feeling18董事長「茆晉（日爿羊）」(茆音同「卯」，「日爿羊」音同「翔」)強調，這次合作不僅僅是技藝的傳授，更是對學生未來的期許，希望他們都能在多元的學習環境中，自由探索與成長，不再為未知的道路跌跌撞撞。

此外，茆董事長的名言「量大人瀟灑」，亦表示巧克力製作必須大量的練習，才能越來越精進，但可可採購的經費可觀，讓人望之卻步，因此Feeling18秉持企業社會責任捐贈明道餐旅群60萬元作為巧心坊發展基金，希望孩子能用心用力放心的練習，而更加重要的是練習後的成果一定要與老師家人分享，一同分享幸福分享愛，因為懂得感恩的人最幸福。

巧克力是幸福的滋味，校長汪大久表示，餐飲科多年來培育出不計其數的國手，校友返校傳承時分享巧克力工藝在國際間的烘焙競賽中已成為重要項目，因此學校看見巧克力的重要，啟動巧心坊建置計劃。期盼透過產學合作讓學校與業界一同攜手，使學生適才適所發揮潛能，在職涯上一展長才，培育出更多有才華的年輕烘焙師，為他們的未來點燃希望與信心。

▲明道中學55周年校慶，以「多元、公平、共融」為主題，打造友善幸福校園，臺中市政府林育鴻副秘書長、臺中市教育局蔣偉民局長皆到場祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲明道中學55周年校慶，以「多元、公平、共融」為主題，打造友善幸福校園，臺中市政府林育鴻副秘書長、臺中市教育局蔣偉民局長皆到場祝賀。（圖／記者游瓊華翻攝）

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